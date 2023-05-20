Зеленський і прем'єр Індії Наренда Моді вперше від початку війни зустрілись у Хіросімі
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели переговори у Хіросімі. Це їхня перша зустріч від початку повномасштабної війни.
20 травня Зеленський та Моді вперше зустрілися особисто у Хіросімі на полях саміту G7. Це перше наочне спілкування обох лідерів від початку повномасштабної війни Росії з Україною.
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Про що говоритимуть політики
Очікується, що під час переговорів прем'єр-міністр Моді та президент Зеленський розглянуть поточну ситуацію в Україні та вивчать шляхи подальшої співпраці.
Індійські репортери очікують, що переговори, швидше за все, будуть зосереджені на пошуку дипломатичних рішень "для зниження напруженості та відновлення стабільності" в Україні.
Проте відомо, що Зеленський давно хотів зустрітися з індійським прем'єром, щоб зміцнити з ним стосунки й зокрема обговорити майбутній візит Путіна на саміт Шанхайської організації співробітництва.
Ми думаємо, що Індія має відігравати більшу роль на глобальному рівні, більшу роль в українському питанні. На нашу думку, першим кроком на цьому шляху є посилення політичного діалогу на найвищому рівні,
– казала раніше заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
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Згодом Зеленський повідомив, що розповів Моді про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях. Докладно проінформував прем'єра про ініціативу української формули миру та запросив Індію приєднатися до її реалізації.
"Дякую Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни, зокрема на майданчиках міжнародних організацій, і за надання гуманітарної допомоги Україні", – підкреслив Зеленський.
Що передувало
На початку квітня Джапарова поїхала в Індію, де провела 2 дні. Вона запросила країну долучитися до ініційованої президентом Зеленським Формули миру та ініціативи Grain from Ukraine.
Тоді ж Джапарова висловила сподівання, що Індія, яка цього року головує у G20, запросить офіційних осіб Києва взяти участь у заходах G20 та активізувати політичний діалог.
Зеленський проведе в Японії низку важливих зустрічей
- Після прибуття в Японії Володимир Зеленський написав, що його очікують важливі зустрічі з партнерами та друзями України.
- Наразі відомо, що президент повинен зустрітися з прем'єром Японії Фуміо Кішідою та президентом США Джо Байденом.
- Окрім індійського прем'єра, глава держави вже зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.