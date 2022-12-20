Зеленський закликав владу Грузії врятувати Саакашвілі: як саме це можна зробити

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі зараз перебуває у в'язниці, де його стан здоров'я вкрай критичний. Президент Зеленський закликав чинну владу країни попіклуватися про ексглаву держави та надати йому медичну допомогу.

Під час свого традиційного вечірнього звернення у понеділок, 19 грудня, Президент України Володимир Зеленський згадав про погіршення здоров'я Міхеіла Саакашвілі. Він запропонував грузинській владі відправити на лікування колишнього главу Грузії в Україну або в інші держави Європи.

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Знущання з Саакашвілі потрібно припинити

За словами українського лідера, особливо у передріздвяний час, потрібно проявляти милосердя. Тому важливо своєчасно надати експрезиденту Грузії медичну допомогу.

Певно, всі могли бачити, у якому стані зараз Саакашвілі, у якому стані його здоров'я. Тому я звертаюся до народу Грузії, до влади Грузії. Те, що зараз відбувається з Міхеілом, це знущання. Це не личить Грузії. Це треба припинити,

– сказав Зеленський.

Водночас він закликав ухвалити рішення, яке б врятувало життя колишнього президента. Скажімо, можна перевести Саакашвілі до однієї з клінік України, іншої європейської країни або навіть Америки.

Експрезидент пересувається з ходунками

Не так давно у соцмережах з'явилось відео, на якому видно, як змарнілий через голодування колишній президент ходить по палаті. Однак Пенітенціарна служба Грузії заявляє, що ексглава держави імітує свій поганий стан та вводить в оману суспільство. Також у структурі звинуватили Міхеіла у жорстокому поводженні з персоналом та агресивній поведінці.