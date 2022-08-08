Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд усім росіянам

росія намагається окупувати значну частину території України. Щоб запобігти цьому, президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу вжити превентивних заходів, пригрозивши забороною на в'їзд усім громадянам росії.

Зеленський заявив, що заборона на в'їзд має торкнутися усіх росіян

Глава держави наголосив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю". Президент України заявив, що росіяни повинні "жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію".

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У країнах Європи точаться дискусії щодо того, аби заборонити видачу туристичних віз усім росіянам. Побутує думка, що заборона на в'їзд для всіх росіян несправедлива, оскільки є ті, хто не підтримує режим владіміра путіна.

Та Володимир Зеленський чітко сказав, що такі відмінності не мають значення. "Які б не були росіяни… змусьте їх йти до росії", – заявив президент.

Зеленський переконаний, що після заборони на в'їзд росіяни "зрозуміють".

Вони скажуть: "Ця війна не має до нас жодного стосунку. Все населення не може нести відповідальність, чи не так?" Можливо. Населення обрало цей уряд і не бореться з ним, не сперечається з ним, не кричить на нього,

– зазначив глава держави.

Український президент додав, що тільки забороною на в'їзд можна вплинути на путіна.

"Ти кажеш усьому світу, що він має жити за твоїми правилами. Тоді йди та живи там. Це єдиний спосіб вплинути на путіна", – сказав він.

Фінляндія може обмежити видачу туристичних віз для росіян

У Фінляндії точаться дискусії щодо того, аби припинити видачу туристичних віз росіянами. Причина в тому, що росіяни використовують шенгенські візи для в'їзду в інші країни ЄС та оминають режим санкцій.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін вважає, що росіянам слід обмежити видачу туристичних віз на загальноєвропейському рівні, інформує yle.fi.

Тоді коли росія веде агресивну та жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно,

– сказала Санна Марін.

Додамо, що Естонія вже готує пропозиції для Євросоюзу, аби припинити видачу віз росіянам.

Натомість у Європейській комісії заявили, що не можуть ухвалити рішення про повну заборону віз для громадян росії. У Єврокомісії пояснили, що такі заходи можуть вживати самостійно держави-члени ЄС.

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