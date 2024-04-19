"Маємо берегти пам'ять": Зеленський залишив свій підпис на стелі у Донецькій області

Володимир Зеленський 19 квітня прибув з робочим візитом на Донеччину. Президент України під час поїздки також залишив свій підпис на знаковій стелі Донецької області.

Після того, як "активісти" зафарбували стелу на в'їзді в Донецьку область, на ній почали з'являтися нові підписи та наклейки Героїв. Нині вона знову повертається до свого минулого вигляду.

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Зеленський залишив свій підпис на стелі

Під час робочої поїздки в Донецьку область Володимир Зеленський зупинився біля стели, яка несе в собі пам'ять про боротьбу з ворогом. Хоча активісти нещодавно вирішили її зафарбувати, нині стела знову прикрашена підписами українських захисників.

Президент України також залишив і свій підпис. У мережі він наголосив, що важливо берегти пам'ять про тих, хто нині бореться з ворогом.

Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Незалежність наша – це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості – шлях України,

– написав Зеленський.



Володимир Зеленський залишив свій підпис на стелі / Фото Володимира Зеленського

На Донеччині Зеленський також зустрівся та особисто подякував прикордонникам. Також військові встановили знамена Держприкордонслужби та свого підрозділу біля стели.

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