Зеленський заперечив розміщення винищувачів НАТО на території України

Україна постійно отримує сигнали від партнерів з НАТО та ЄС, що вони готові надати підтримку у випадку російської агресії. Київ проводить різні консультації щодо винищувачів. Проте поки про перебування їх на українській території не мовиться.

Про це президент Зеленський повідомив під час пресмарафону 26 листопада. Про підтримку заявили партнери з ЄС, Канада, Британія, США та інші країни.

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Щодо винищувачів ми проводимо різні консультації, – президент

Якщо щось почнеться, як це буде на практиці, я не знаю. Чітких речей я не отримував. Щодо винищувачів, то ми проводимо різні консультації, щодо винищувачів. Проте, які можуть бути на нашій території, поки про це мови нема,

– сказав Зеленський.

Сигнали, які Україна отримує від партнерів, здебільшого засвідчують про підтримку – не лише політичну, а й в плані озброєння. Київ постійно отримує військову техніку та закуповує її.

Україна постійно оновлює військово-технічну базу

Ця робота ведеться постійно,

– додав президент.

Також Зеленський нагадав про розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем. Він наголосив, що виступає за те, щоб Україна виходила на діалог з Росією. Євросоюз надасть у цьому підтримку.

Більше про це В ЄС хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією, – Зеленський

Що сказав Зеленський про можливий наступ Росії:

Президент вважає, що ескалація на Сході України та на кордоні може відбутись кожного дня.

Наразі, наголосив Зеленський, йде залякування зі сторони Росії.

Україна контролює свої кордони і готова до протистояння, зауважив глава держави. Київ отримає у цьому разі інформаційну, військову та дипломатичну допомогу.

Зеленський про винищувачі: дивіться відео