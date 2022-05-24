Зеленський запевнив, що влада має план на випадок вбивства когось із керівництва держави

Президент України Володимир Зеленський поділився, що влада передбачила різні варіанти на випадок можливого убивства когось із керівництва країни. Також глава держави розкрив деякі дедалі цього плану.

Під час брифінгу в Українському домі в Давосі Володимир Зеленський наголосив, що Україна – парламентсько-президентська республіка, тож, як би це не звучало, українська влада підготувалася до будь-якої втрати.

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План України на випадок вбивства когось із керівництва

Президент запевнив, що керувати державою буде кому у будь-якому випадку. Зокрема Кабінет міністрів України розділили на 2 окремі частини.

Згідно з нашим законодавством є кому управляти державою. Ми були підготовлені й розділені, я, прем'єр-міністр і голова парламенту. У нас парламентсько-президентська республіка. Ми розуміли, якщо буде та чи інша втрата, ми будемо готові до цього процесу. Ми розділили Кабмін на 2 частини, це було два дублі, щоб країна могла бути захищена навіть від таких результатів,

– розповів Зеленський.

Журналісти декілька разів ставили президенту питання, чи є план на випадок, якщо окупанти таки змогли б скоїти замах на Володимира Зеленського, оскільки такі спроби вже були.

Переважно глава держави віджартовувався. Й навіть згадав кінострічку "День бабака", у якій головний герой щоранку прокидається в одну й ту саму дату.

Стільки намагань, люди витрачали сили й гроші… Я вже готовий їм і допомогти.. Але зранку я просинаюсь і просинаюсь. Тому до цього ставлюсь філософськи,

– пожартував Зеленський.

Він так і не розкрив журналістам, що вигадала українська влада на теоретичний випадок втрати глави держави. Але наголосив, що така загроза залишається щодня.

Але поки я живий, і це не голограма, я реально з вами розмовляю,

– знову пожартував президент.

Що відомо про спроби росіяни "прибрати" керівництво держави:

У перший тиждень війни на Зеленського було здійснено щонайменше три спроби замаху. США та інші країни пропонували евакуювати президента та його команду з Києва, щоб допомогти їм створити уряд у вигнанні, але глава держави відмовився, попросивши зброю.

У перші години повномасштабного вторгнення російські ударні групи спустилися з парашутами до центру Києва. Навколо урядового кварталу почалися перестрілки. Охоронці вимкнули світло та привезли для Зеленського й десятка його помічників бронежилети й автомати. Тієї ночі окупанти двічі намагалися штурмувати Офіс Президента. Окрім глави держави, там перебували його дружина та діти.

На початку березня секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи "кадирівців", які планували вбити Володимира Зеленського. Він також повідомив, що інформацію "злили" представники російського ФСБ, які не хотіли брати в цьому участь.

Наприкінці того ж місяця радник міністра оборони Маркіян Лубківський заявив, що ПВК "Вагнер" готувала замах проти українського керівництва – президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що замахи готувались ще на трьох народних депутатів.

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