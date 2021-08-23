Зеленський запропонував Дуді разом протидіяти запуску "Північного потоку-2"

Володимир Зеленський запропонував Анджею Дуді спільно протидіяти завершенню будівництва "Північного потоку-2". Президенти України та Польщі також домовились щодо співпраці в енергетичному секторі.

Зеленський наголосив, що російський газопровід розглядають як загрозу безпеці. Тому, за словами президента, треба спільно працювати над тим, щоб не допустити його запуск.

До речі Польща розуміє, як болить через байдужість союзників, – Дуда про окупацію Криму

Український політик зазначив, що зупинка добудови російського газопроводу є в інтересах енергетичної безпеки Європи.

До речі, Дуда та Зеленський обговорили спільні проєкти з диверсифікації постачання енергоносіїв. Спільна стаття Зеленського та Дуди Зеленський та Дуда нещодавно опублікували спільну статтю у французькому Le Figaro. Президенти разом наголосили, що Україна у майбутньому має стати членом Євросоюзу. Зверніть увагу! Дуда Дуда прибув до Києва ввечері 22 серпня. Президент Польщі взяв участь у першому саміті Кримської платформи.

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