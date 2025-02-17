Дуже правильний крок: політолог припустив, чи наважиться Келлог відвідати фронт

Українська сторона очікує на приїзд спецпредставника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога 20 лютого. Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати разом з Келлогом військових ЗСУ на фронті, аби він усвідомив реалії цієї війни.

Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу висловив думку, що поїздка на передову не сильно вразить Келлога, оскільки той є генералом і точно має уявлення, що таке фронт.

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Келлог має побачити реалії війни, аби розповісти про них Трампу

Рейтерович нагадав, що у січні 2023 року Кіт Келлог разом з делегацією американських військових та експертів побував у звільненому від російських окупантів місті Ізюм Харківської області. Тоді він мав змогу побачити масштаби руйнувань, спричинених обстрілами та окупацією Росії.

Сьогодні ж, на думку політолога, візит Келлога на фронт може вплинути на тональність майбутніх переговорів. А про все те, що він там побачить, розповість президенту США Трампу, що, зі слів Рейтеровича, є важливим.

Це правильний крок. Для Келлога це ще непогана можливість ознайомитися з ситуацією на місцях, поспілкуватися з військовими, побачити, що насправді там відбувається, скласти для себе певне враження,

– зауважив Рейтерович.

Адже, як наголосив політолог, одна справа – робити висновки, коли для Келлога збирають інформацію про ситуацію в Україні посольства чи інші структури, інша – коли він буде особисто заглиблений в цю тему.

Тому це непогана ініціатива, подивимося, чи погодиться Келлог. Оскільки ця пропозиція була публічно зроблена, то відмовитися від неї буде доволі складно,

– вважає Рейтерович.

Зазначимо, що Кіт Келлог приїде в Україну 20 лютого, його візит триватиме 2 доби. Зеленський повідомив, що спецпредставник Трампа зокрема планує провести зустріч з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, з представниками Міноборони України, а також, якщо вистачить часу, з командирами декількох бригад та розвідкою.