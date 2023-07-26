Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні

Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді України продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні проєкти законів вже внесли у парламент.

Документи надійшли 26 липня. Попередньо загальна мобілізація та воєнний стан діють до 18 серпня 2023 року.

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Що відомо про нове продовження воєнного стану

На сайті Верховної Ради зазначено, що Володимир Зеленський 26 липня 2023 року подав у Раду два проєкти закону:

про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації;

про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Варто зазначити, що воєнний стан та загальну мобілізацію з лютого 2022 року продовжують регулярно на 90 днів. Цього разу їхню дію можуть продовжити до 15 листопада 2023 року.

Коротко про продовження воєнного стану та мобілізації