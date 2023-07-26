Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні

26 липня 2023, 18:52
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Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді України продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні проєкти законів вже внесли у парламент.

Документи надійшли 26 липня. Попередньо загальна мобілізація та воєнний стан діють до 18 серпня 2023 року

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Що відомо про нове продовження воєнного стану

На сайті Верховної Ради зазначено, що Володимир Зеленський 26 липня 2023 року подав у Раду два проєкти закону:

  • про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації;
  • про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні.

Варто зазначити, що воєнний стан та загальну мобілізацію з лютого 2022 року продовжують регулярно на 90 днів. Цього разу їхню дію можуть продовжити до 15 листопада 2023 року.

Коротко про продовження воєнного стану та мобілізації

  • Вперше за оголошення воєнного стану та загальної мобілізації Верховна Рада проголосувала 24 лютого 2022 року – після початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
  • Далі воєнний стан та загальну мобілізацію продовжували 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 та 7 лютого 2023 року. Востаннє –  2 травня 2023 року.
  • Вже 26 липня народний депутат Ярослав Железняк написав, що скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.

Автор: Діана Квасневська