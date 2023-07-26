Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні
26 липня 2023, 18:52Читать новость на русском
Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді України продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію. Відповідні проєкти законів вже внесли у парламент.
Документи надійшли 26 липня. Попередньо загальна мобілізація та воєнний стан діють до 18 серпня 2023 року.
Дивіться також Воєнний стан знову продовжили: кого можуть призвати в травні 2023 і чого чекати від мобілізації
Що відомо про нове продовження воєнного стану
На сайті Верховної Ради зазначено, що Володимир Зеленський 26 липня 2023 року подав у Раду два проєкти закону:
- про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації;
- про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану в Україні.
Варто зазначити, що воєнний стан та загальну мобілізацію з лютого 2022 року продовжують регулярно на 90 днів. Цього разу їхню дію можуть продовжити до 15 листопада 2023 року.
Коротко про продовження воєнного стану та мобілізації
- Вперше за оголошення воєнного стану та загальної мобілізації Верховна Рада проголосувала 24 лютого 2022 року – після початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
- Далі воєнний стан та загальну мобілізацію продовжували 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада 2022 та 7 лютого 2023 року. Востаннє – 2 травня 2023 року.
- Вже 26 липня народний депутат Ярослав Железняк написав, що скоріш за все, це продовження воєнного стану та загальної мобілізації буде також на 90 діб, тобто до 15 листопада 2023 року.