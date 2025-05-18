Зеленський запросив Папу Римського Лева XIV в Україну, – Сибіга
- Президент України Володимир Зеленський запросив Папу Лева XIV відвідати Україну під час їхньої зустрічі після інтронізації понтифіка.
- Зеленський також провів зустрічі з Венсом та Рубіо, де обговорювалися питання припинення вогню та майбутня розмова з Трампом.
Володимир Зеленський після інтронізації Папи Лева XIV провів зустріч з понтифіком. Президент запросив главу Церкви здійснити візит до України.
Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
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Що відомо про зустріч Зеленського і Папи
Андрій Сибіга зауважив, що під час промови Папи пролунали слова про необхідність досягнення справедливого миру в Україні і український народ.
"Ми дуже вдячні за зусилля Папи, за його молитву і за підтримку мирних зусиль", – вказав він.
Голова українського зовнішньополітичного відомства звернув увагу, що перша телефонна розмова Папи відбулася саме з Володимиром Зеленським. А нині понтифік першим зустрівся з президентом та першою леді у Римі.
Надзвичайно тепла розмова, надзвичайно змістовна. Президент України запросив Папу відвідати з апостольським візитом Україну,
– вказав Сибіга.
Окрім цього очільник МЗС України розповів деякі деталі зустрічі Зеленського з Венсом та Рубіо, яка сталася опісля. Сибіга зазначив, що політики обговорили досягнення припинення вогню, посилення тиску на Росію та майбутню розмову Зеленського з Трампом, яка має відбутися 19 травня.