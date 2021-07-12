Зеленський запросив президентку Молдови відвідати Україну

12 липня 2021 , 20:38
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президенткою Молдови Майєю Санду. Він підтвердив своє запрошення Санду взяти участь в саміті Кримської платформи та заходах з нагоди Дня Незалежності.

Відповідну розмову лідери двох країн провели після перемоги партії Санду на позачергових виборах до парламенту в Молдові. Президент України привітав її з успішними виборами. 

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Президент України запросив Майю Санду в Україну

Володимир Зеленський підтвердив запрошення Санду взяти участь в: 

  • саміті Кримської платформи;
  • заходах з нагоди 30-річчя незалежності України.

Мовиться про події в серпні 2021 року. 

Про євроінтеграцію та економічну співпрацю

Володимир Зеленський висловив думку, що Україна та Молдова будуть ще ефективніше координувати свої дії на шляху євроінтеграції. Зокрема в контексті діяльності "Асоційованого тріо". 

Ба більше, заявили про необхідність активізації економічної взаємодії та реалізації конкретних проєктів між країнами. Зеленський заявив, що:

  • Україна почала будувати сучасну магістраль, яка з'єднає Київ і Кишинів;
  • та прикордонний мостовий перехід через річку Дністер.

Що цьому передувало

  • Президентка Молдови Майя Санду 28 квітня розпустила парламент. Саме тоді призначила вибори. Проти цього рішення виступав експрезидент Молдови – проросійський Ігор Додон.
  • Розпуск та так звана "чистка" парламенту була однією з передвиборчих обіцянок пані Санду.
  • 11 липня у Молдові пройшли дострокові вибори до парламенту. Партія президентки Майї Санду "Дія та солідарність" стала лідером з 52,80% голосів громадян.
  • Президент Володимир Зеленський назвав перемогу важливим кроком на шляху до європейських прагнень.
Автор: Діана Квасневська