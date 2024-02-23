Усвідомити, що відбувається навколо: Зеленський запросив Байдена і Трампа в Україну

Перед виборами президента США, які відбудуться у 2024 році, Володимир Зеленський запросив двох кандидатів на цей пост до України. Він вважає, що це могло б вплинути на них.

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та лідера республіканської партії Дональда Трампа відвідати Україну, щоб побачити війну на власні очі. За його словами, це може допомогти політикам усвідомити, хто розпочав цю війну.

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Кандидати в президенти США мають приїхати в Україну

Зеленський наголосив, що він радий бачити всіх кандидатів і людей, які ухвалюють рішення або можуть їх підтримати, щоб вони могли зрозуміти, що означає війна в Україні.

Український лідер зауважив, що це допоможе їм усвідомити, що відбувається навколо. Він сказав, що Україна була та залишається чудовою країною, однак на війні "це інша картина інше життя".

Кандидати (в президенти США - 24 Канал) мають приїхати і побачити людей, просто побачити їх на вулицях,

– зазначив Зеленський.

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