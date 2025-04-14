Зрозумієте, що зробив Путін, – Зеленський запросив Трампа приїхати до України
- Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа відвідати Україну, щоб побачити наслідки дій Владіміра Путіна.
- Президент України наголосив на необхідності побачити наслідки російської агресії, зокрема знищення лікарень, церков, шкіл та загибель мирних жителів, перед тим, як адміністрація президента США ухвалюватиме будь-які рішення щодо України.
Володимир Зеленський запросив Дональда Трампа приїхати в Україну. Він пояснив, що так американський президент дійсно зможе побачити, що зробив російській диктатор Владімір Путін.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.
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Зеленський запросив Трампа в Україну
Під час суперечки в Овальному кабінеті Володимир Зеленський запропонував Ді Венсу приїхати в Україну, аби побачити, хто дійсно є агресором у війні та що зробила Росія. Нині в інтерв'ю президенту України нагадали цей інцидент та поцікавилися, чи не хотів би він запросити до Києва американського лідера Дональда Трампа.
У відповідь Зеленський наголосив, що із задоволенням би вітав президента США в Україні.
Ми хочемо, щоб ви приїхали й подивилися, щоб ви зрозуміли, що дійсно відбувається… Ви зрозумієте, з ким маєте справу і що зробив Путін,
– заявив Зеленський.
Президент України додав, що поважає позицію США, але водночас закликав, що перед будь-якими рішеннями чи формами переговорів, американські посадовці повинні побачити українських людей, мирних жителів, військових, а також знищені лікарні, церкви, школи та дітей, яких вбила Росія.
"Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну", – додав український президент.
Для довідки. Як зауважили журналісти, Володимир Зеленський дав інтерв'ю у Кривому Розі під час свого робочого візиту. Президент України вшанував жертв російської агресії, які загинули 4 квітня внаслідок удару балістичною касетною ракетою.
Зеленський зауважив, що Дональд Трамп може відвідати будь-яке місто України, яке зазнало російської агресії. Водночас, говорячи про російський терор з обстрілами українських міст, Зеленський зазначив, що "це означає, що ми не можемо довіряти Росії., це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією".
Раніше керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував суперечку Володимира Зеленського з адміністрацією Дональда Трампа. За словами Єрмака, під час цієї суперечки президент України чесно відповів, що думав.