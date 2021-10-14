Зеленський завітає до Великої Британії: посол назвав дату

Вадим Пристайко заявив, що президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Велику Британію. У ході робочого візиту має відбутися засідання стратегічного діалогу.

Про це посол України у Великій Британії повідомив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

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Найближчим часом ми очікуємо делегацію на чолі з президентом (Володимиром Зеленським – 24 канал). У кінці цього місяця (жовтня – 24 канал),

– сказав дипломат.

Вадим Пристайко додав, що у ході візиту глави держави до Великої Британії заплановано засідання, на якому відбудеться стратегічний діалог.

Візит до США у серпні

Перший візит Володимира Зеленського у статусі президента відбувся до Сполучених Штатів 30 серпня. Там він провів зустріч з Джо Байденом.

Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.

Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.

Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху в НАТО та зауважив, що не проти навідатись до української держави.