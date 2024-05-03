Зараз ми перед новим етапом війни з Росією, – Зеленський

Зараз Україна перебуває перед новим етапом війни з Росією. Агресор готується до спроби розширити наступальні дії.

Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до прикордонників з нагоди Дня Державної прикордонної служби України, передає 24 Канал.

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Росія готується розширити наступальні дії

Глава держави зауважив, що вже 800-й день повномасштабної війни. Це надзвичайно складний і жорсткий шлях, який довелося пройти Україні, щоб зберегти життя наших людей. А також це шлях, який ще потрібно пройти, аби завершити війну на справедливих умовах, на умовах нашої держави.

Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроби розширити наступальні дії,

– заявив президент.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що сьогодні всі українці, а також союзники нашої держави повинні зробити усе можливе, аби зірвати плани Росії. Вкрай важливо довести, що ворог за жодних обставин, не зможе досягти своїх цілей, що б не робив, як би підло не діяв, Україна все одно братиме гору.

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