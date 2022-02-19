Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН

19 лютого 2022 , 17:03
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Президент України Володимир Зеленський 19 лютого виступає в межах Мюнхенської конференції. Він заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН

За словами президента, Україна четверте буде скликати Будапештський меморандум. Адже є проблеми з нашою безпекою, передає 24 канал.

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Якщо цього не станеться, ми можемо вважати, що Будапештський меморандум фактично анульовано. За відмову від ядерного потенціалу ми отримали гарантію безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки у нас немає,
– заявив Зеленський.

Окрім цього, президент найближчими днями ініціює саміт за участі України Німеччини та Туреччини щодо безпеки в Європі. 

Зверніть увагу! Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні через набуття нею неядерного статусу. Того ж дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Володимир Зеленський ще має намір скликати країни-члени Ради безпеки ООН разом з  Німеччиною та Туреччиною, щоб напрацювати гарантії для України. 

Він вимагає надати нашій державі точні терміни вступу в НАТО і постачання новітніх видів зброї.

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Автор: Оксана Княжик