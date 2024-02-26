Не розумію, як Трамп може бути на боці Путіна, – Зеленський окреслив загрозу з Кремля

Володимир Зеленський дав інтерв'ю. У ньому він наголосив, що Дональд Трамп буде "проти американців", якщо він підтримає Росію, а не Україну.

Глава нашої держави поспілкувався у Києві з Кейтлан Коллінз з CNN. Володимир Зеленський зазначив, що "не розуміє, як Дональд Трамп може бути на боці Путіна".

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Трамп не розуміє цілей Путіна

Володимир Зеленський також звернув увагу на заяву Трампа про те, що він буцімто зможе завершити війну за один день. Ясна річ, за умови, що американці за нього проголосують. Глава нашої держави зазначив, що політик не розуміє цілей Владіміра Путіна.

Я думаю, що Дональд Трамп не знає Путіна. Я знаю, що він зустрічався з ним... але він ніколи не воював з Путіним. Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи... Я краще розумію. Я не думаю, що він розуміє, що Путін ніколи не зупиниться,

– наголосив він.

До слова, напередодні Джо Байден назвав Владіміра Путіна "с***м сином". Він звинуватив російського президента у смерті Навального. Також американський лідер розкритикував Дональда Трампа, котрий у реакції на смерть Навального не згадав очільника Кремля.

Остання екзистенційна загроза – це клімат. Так, у нас є божевільний с**ий син (Байден сказав crazy SOB, що з англійської перекладається як son of a bitch – "с**ий син"), як той Путін, а також інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат,

– заявив Джо Байден.

Байден пригадав, що Трамп у відповідь на смерть Навального скаржився на "змову прокурорів, суддів і демократів проти нього".

Зеленський запросив до України Байдена і Трампа

Напередодні Володимир Зеленський запросив до України чинного президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа. Це він зробив задля того, щоб політики могли побачити війну на власні очі, щоб усвідомили, хто розпочав цю війну. Нескладно зрозуміти, що передовсім це запрошення для Дональда Трампа, який розкидується заявами про швидке завершення війни.

Глава держави зазначив, що радий буде бачити всіх кандидатів і людей, котрі ухвалюють рішення або можуть їх підтримати, щоб вони могли зрозуміти, що означає війна в нашій країні.

Володимир Зеленський додав, що це допоможе політикам усвідомити, що відбувається навколо. За його словами, Україна була та залишається чудовою державою, однак на війні "це інша картина, інше життя".

Кандидати (в президенти США – 24 Канал) мають приїхати та побачити людей, просто побачити їх на вулицях,

– зазначив Зеленський.

Зауважимо, що Джо Байден приїздив до України під час повномасштабного вторгнення. А от Дональда Трампа неоднократно кликали, але візиту до Києва він досі не здійснював.