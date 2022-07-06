Зеленський заявив, що у нього немає непорозумінь з Генштабом

Президент Володимир Зеленський запевнив про відсутність непорозумінь з Генштабом щодо дозволів на виїзд військовозобов'язаних. Глава держави заявив про "дрібну помилку".

Рішення було прийнято не зовсім правильно і його скасують, – президент

Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії розповів, що 6 липня було окреме засідання з військовими щодо рішення Генштабу 5 липня. Йдеться про так звані обмеження пересування військовозобов'язаних під час воєнного стану.

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За підсумками цього засідання вирішили скасувати попереднє рішення Генштабу ЗСУ.

Ми вирішили, що рішення було прийнято не зовсім правильно і його скасують. Деталі говорять, що воно ухвалене неправильно і є погодження щодо цього рішення,

– сказав Зеленський.

Також глава держави прокоментував можливі непорозуміння між ним та Генштабом ЗСУ. Зеленський запевнив, що ніяких непорозумінь немає.

"Це дрібна помилка у порівнянні з тією великою єдністю, яку ми демонструємо перед обличчям російської загрози. Це просто дрібниця. Це ні про що", – резюмував він.

Що відомо про обмеження пересування військовозобов'язаних

У Генштабі ЗСУ 5 липня нагадали про норму Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Там повідомили, що розробили Порядок надання дозволу на виїзд за межі місця проживання чи перебування громадянам України, які перебувають на військовому обліку, під час воєнного стану.

Як заявляв Залужний, призовники та військовозобов'язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час мають брати дозволи у територіальних центрах комплектування. Передбачалося, що документ надається на термін від 30 діб до року.

Президент Володимир Зеленський 6 липня наказав скасувати заборону щодо переміщення військовозобов'язаних. Після цього Валерій Залужний повідомив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача ЗСУ вирішили скасувати рішення та відправити на доопрацювання.

Слід зазначити, що ця тема викликала неабиякий резонанс та негатив в українському суспільстві. Залужний наголошував, що рішення скасували з метою недопущення подальших маніпуляцій довкола цього питання.

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