Зеленський заявив, що налаштований завершити війну в Україні за свого президентства

П'ять років президентства Володимира Зеленського минули 20 травня 2024 року. Український лідер сказав, що "сповнений рішучості" довести війну Росії проти України до кінця й при цьому бути зі своїм народом.

У інтерв'ю іноземним журналістам Зеленський сказав, що він "завжди буде захищати Україну та Конституцію".

Дивіться також Демократи готові піти на все: що може вплинути на успіхи України під час Саміту миру

Що сказав Зеленський про свій термін перебування на посаді

Коли ви балотувалися в президенти й сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і Конституцію, ну, це означає, що ви брехун, якщо просто опустите руки. І я точно не хотів би бути брехуном, особливо для своїх дітей,

– пояснив президент.

Він також застеріг Дональда Трампа, який може стати президентом США, від поступок перед Росією в обмін на завершення війни.

Зеленський пояснив, що ймовірна домовленість республіканця з Путіним не зупинить російського диктатора. Ба більше, це може мати небезпечні наслідки не лише для України, але й для позиції США у світі.

"Я не розумію, невже він хоче бути президентом-лузером? Уявімо, що Трамп став президентом і вирішив закінчити війну за рахунок України. І якимось чином отримав підтвердження від Путіна, що це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати, що не дає нам жодної підтримки, а Україна без зброї не зможе воювати. І уявіть, що після цього Путін піде далі. То ким для всього світу буде цей президент США", – зауважив український лідер.

Термін президентства Зеленського