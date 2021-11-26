Зеленський заявив, що Турчинов втратив Крим, а Порошенко – Донбас
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський заявив, що ексглава парламенту Олександр Турчинов був одним з тих, хто "втратив Крим", а п'ятий президент Петро Порошенко – Донбас.
Однак Зеленський додав, що нікого не звинувачує. Про це він сказав під час пресмарафону "30 запитань до президента".
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Так от, пан Турчинов, я його не звинувачую, – один із тих людей, які втратили Крим. А Порошенко – один із тих, хто втратили Донбас. Це моя думка,
– сказав Зеленський.
Що раніше говорив Турчинов
Колишній глава Верховної Ради розповідав, що на початку 2014 року українська армія не була готова до захисту своєї держави. За його словами, Крим можна було б захистити, якби ми не відмовились від ядерної зброї, не створили там потужну російську базу та не підписали Харківські угоди.
Головні тези пресмарафону Зеленського
- Президент заявив, що отримав інформацію, нібито олігарха Ріната Ахметова хочуть втягнути у держпереворот. Мовляв, його планували 1 – 2 грудня. Про ймовірний переворот Зеленський дізнався з аудіозапису, на якому говорили представники України та Росії.
- Зеленський прокоментував загострення біля кордонів. Він зазначив, що ескалація ситуації на сході України з боку Росії чи проросійських бойовиків може бути щодня. Однак наразі "йде залякування".
- Глава держави додав, що йому надійшла інформація про те, що на колишнього голову ГУР Василя Бурбу готують замах. Бурбі запропонували державну охорону, проте колишній головний розвідник відмовився.