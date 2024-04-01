Два адресати: на кого розраховані заяви Зеленського

Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News наголосив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією без військової допомоги з боку США. Насамперед ця заява розрахована на американську аудиторію.

Зеленський спрямував ці слова для двох ключових груп – демократів та республіканців. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Inititave Уріель Епштейн.

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Заклик допомагати Україні

Уріель Епштейн зазначив, що перша група – це члени Республіканської партії, які не можуть наважитись проголосувати за допомогу Україні, яка їй потрібна. Ціль Зеленського – нагадати їм, що США як демократична держава не можуть допустити програш демократичної України диктаторській Росії.

Друга аудиторія – це представники Демократичної партії, президент США Джо Байден та його адміністрація. Вони готові надавати допомогу Україні, однак ця підтримка недостатньо швидко рухається.

У президента США є досить важливі сили, які він міг би використати, щоб допомогти Україні. Ще залишилось 4 мільярди доларів в міністерстві оборони. Він міг би починати конфіскувати російські гроші, виконувати інші дії, якби відчував, що Україна може програти війну без їхньої допомоги. Білий дім не діє з такою серйозністю, як потрібно,

– сказав виконавчий директор.

Надання ЗРК Patriot

Україна отримувала ЗРК Patriot від країн Європи. США ніколи не передавали ці засоби напряму нашій державі. Проте без дозволу Штатів Україна не змогла б їх отримати, підкреслив виконавчий директор Renew Democracy Inititave. У США нема приводів не передавати ці засоби Україні.

Адміністрація не може говорити, що це ескалація, що це наближає США та Росію зіткнення. Такого не може бути. У Байдена нема приводів не передавати ці ППО. Думаю, невипадково, що Зеленський концентрувався саме на ППО. Цією зброєю не можна атакувати,

– додав Уріель Епштейн.

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