Два адресати: на кого розраховані заяви Зеленського
Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News наголосив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією без військової допомоги з боку США. Насамперед ця заява розрахована на американську аудиторію.
Зеленський спрямував ці слова для двох ключових груп – демократів та республіканців. Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Inititave Уріель Епштейн.
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Заклик допомагати Україні
Уріель Епштейн зазначив, що перша група – це члени Республіканської партії, які не можуть наважитись проголосувати за допомогу Україні, яка їй потрібна. Ціль Зеленського – нагадати їм, що США як демократична держава не можуть допустити програш демократичної України диктаторській Росії.
Друга аудиторія – це представники Демократичної партії, президент США Джо Байден та його адміністрація. Вони готові надавати допомогу Україні, однак ця підтримка недостатньо швидко рухається.
У президента США є досить важливі сили, які він міг би використати, щоб допомогти Україні. Ще залишилось 4 мільярди доларів в міністерстві оборони. Він міг би починати конфіскувати російські гроші, виконувати інші дії, якби відчував, що Україна може програти війну без їхньої допомоги. Білий дім не діє з такою серйозністю, як потрібно,
– сказав виконавчий директор.
Надання ЗРК Patriot
Україна отримувала ЗРК Patriot від країн Європи. США ніколи не передавали ці засоби напряму нашій державі. Проте без дозволу Штатів Україна не змогла б їх отримати, підкреслив виконавчий директор Renew Democracy Inititave. У США нема приводів не передавати ці засоби Україні.
Адміністрація не може говорити, що це ескалація, що це наближає США та Росію зіткнення. Такого не може бути. У Байдена нема приводів не передавати ці ППО. Думаю, невипадково, що Зеленський концентрувався саме на ППО. Цією зброєю не можна атакувати,
– додав Уріель Епштейн.
Допомога Україні з боку США: головне
- Голова розвідки Палати представників США Майк Тернер очікує, що спікер Майк Джонсон винесе питання про допомогу Україні на розгляд вже найближчим часом. За словами конгресмена, це може статися вже 9 квітня. Він сподівається, що переважна більшість Конгресу схвалить додаткове фінансування для України, попри внутрішні розбіжності.
- Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон анонсував "деякі важливі нововведення" у пакеті допомоги Україні. Як приклад нововведень він навів можливість надання допомоги Україні в кредит. Ця ідея набула певної популярності на початку березня як спосіб підтримати Україну таким чином, щоб заспокоїти занепокоєння республіканців щодо надання більшої допомоги.
- Джонсон також згадав про закон REPO, який уповноважує президента заарештовувати російські суверенні активи, заморожені в США. Після цього передбачається передача їх Україні для використання проти Росії.