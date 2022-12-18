Зеленський розповів, хто з росіян має постати перед міжнародним трибуналом
Джерело:Володимир Зеленський
Україна прагне запровадити міжнародний трибунал проти росіян за криваву війну. Президент Володимир Зеленський заявляє, що міжнародний трибунал повинен бути не тільки для керівництва Кремля.
Зеленський наголосив на важливості запровадження міжнародного трибуналу. Глава держави сподівається, що більшість країн світу підтримає відповідну резолюцію.
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Перед трибуналом мають постати всі причетні
При цьому Зеленський підкреслив, що відповідати за злочини повинне не тільки керівництво Кремля. За його словами, потрібно притягнути до відповідальності всіх причетних до війни.
Керівництво, оточення, хто стратег, хто ці думки нав'язував суспільству, хто впроваджував цю ідеологію, хто був пропагандистом. Міжнародний кримінальний суд не може засудити інфраструктуру, пропаганду, геббельсівщину російського формату,
– сказав президент.
Що відомо про трибунал проти Росії
- Україна активно виступає за те, щоб керівництво Росії та всіх причетних до війни в нашій країні притягнули до відповідальності. У Києві хочуть для Росії суд, як Нюрнберзький процес проти нацистів за злочини під час Другої світової війни.
- У ЗМІ з'явилося повідомлення, що в ООН поширюють проєкт резолюції, яка передбачає створення спеціального трибуналу проти військово-політичного керівництва Росії. За зразок пропонують Нюрнберзький трибунал.
- Україна надіється на допомогу партнерів щодо притягнення Росії до відповідальності. У США заявили, що підтримують справедливість та відповідальність для тих, хто зробив жахливі злочини в Україні.
- В Офісі Президента України вже навіть назвали потенційне місце для трибуналу. Йдеться про Ялту в Криму, який наразі тимчасово окупований. Саме в Ялті у 1945 році відбулася зустріч лідерів США, Британії та СРСР щодо закінчення Другої світової війни.