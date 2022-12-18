Зеленський розповів, хто з росіян має постати перед міжнародним трибуналом

Україна прагне запровадити міжнародний трибунал проти росіян за криваву війну. Президент Володимир Зеленський заявляє, що міжнародний трибунал повинен бути не тільки для керівництва Кремля.

Зеленський наголосив на важливості запровадження міжнародного трибуналу. Глава держави сподівається, що більшість країн світу підтримає відповідну резолюцію.

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Перед трибуналом мають постати всі причетні

При цьому Зеленський підкреслив, що відповідати за злочини повинне не тільки керівництво Кремля. За його словами, потрібно притягнути до відповідальності всіх причетних до війни.

Керівництво, оточення, хто стратег, хто ці думки нав'язував суспільству, хто впроваджував цю ідеологію, хто був пропагандистом. Міжнародний кримінальний суд не може засудити інфраструктуру, пропаганду, геббельсівщину російського формату,

– сказав президент.

Що відомо про трибунал проти Росії