Зеленський заявив, що як президент може мати секрети навіть від Байдена

Володимир Зеленський заявив, що як президент може мати секрети навіть від американського колеги Джо Байдена. Попри це, відносини політиків – відкриті.

Наші спецслужби діляться багатьма речами. Про це Зеленський заявив іноземним журналістам на брифінгу.

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Думаю, що у мене як у президента незалежної країни можуть бути свої секрети. Так само як і у президента США,

– зазначив Зеленський.

Президент додав, що є перехоплення інформації різного характеру.

Як пройшла розмова Зеленського й Байдена

27 січня Зеленський поговорив із президентом США Джо Байденом. Американська сторона наголосила, що США й партнери готові рішуче відповісти на вторгнення Росії в Україну, якщо таке станеться.

Глави держав підняли тему допомоги Україні. Констатували, що США у 2021 рік виділили Києву понад пів мільярда доларів. Вашингтон розглядає і додаткову підтримку українській економіці. Також Байден зазначив, що посольство США у Києві повністю функціонує, попри від’їзд родин співробітників.

Щоправда, за інформацією американських ЗМІ, розмова Зеленського не пройшла надто добре. Писали, що політики нібито посперечались про загрозу нападу Росії. Проте Білий Дім та Офіс Президента це заперечують.

До теми – Брифінг Володимира Зеленського для іноземних ЗМІ: