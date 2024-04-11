Зроблю це із задоволенням, – Зеленський відреагував на мирну ініціативу Трампа
Джерело:CNN
Нещодавно ЗМІ розкрили, що Трамп у разі переобрання змушуватиме Київ в обмін на мир поступитися своїми територіями. Президента Зеленського попросили прокоментувати ці повідомлення у медіа.
Глава держави у коментарі іноземному журналісту зазначив, що не чув особисто від Трампа ідей щодо припинення війни.
Дивіться також Зеленський пояснив, чому не може запросити війська НАТО в Україну
Із Трампом ще не говорили
Зеленський підкреслив, що про "мирний план" американського політика повідомляли певні медіаплатформи. Однак президент не мав особистої розмови із Трампом щодо його ідей.
Якщо у мене буде така можливість, я із задоволенням їх вислухаю, і тоді ми можемо обговорити цю тему,
– наголосив український лідер.
Раніше Зеленський заявляв, що запросив Трампа до України, аби він зміг "побачити все своїми очима і зробити власні висновки". Також, за його словами, американець нібито висловив зацікавлення у візиті.
Водночас у Трампа заперечили, що Зеленський запрошував його в Україну. Крім того, експрезидент сказав, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем.
В інтерв'ю Politico президент вже висловлювався щодо ідеї Трампа, поданої ЗМІ, назвавши її примітивною.
"Якщо угода полягає в тому, що ми просто віддаємо свої території, то це дуже примітивна ідея", – сказав Зеленський.
На його думку, здача територій просто збільшить апетити Путіна і дасть "зелене світло" для нових загарбницьких війн.
"Мирний" план Трампа: про що йдеться
- Дональд Трамп неодноразово казав, що має план, як завершити війну за 24 години.
- The Washington Post стверджує, що мирна ініцінатива експрезидента полягає у відмові України від своїх територій на користь Росії.
- Йдеться про те, аби Київ погодився визнати російськими Крим і Донбас.
- Залишається незрозумілим, чому Трамп вважає, що нібито цього Путіну буде досить, аби зупинити агресію.
- Водночас радник політика спростував повідомленні у цій статті. Він звинуватив журналістів у наклепі.
- Слід зауважити, що Трамп раніше розповідав про свій план поверхово. Зокрема, він казав, що, якщо Росія не зупиниться, то він озброїть Україну. Якщо ж Київ не зупиниться, він забере запаси зброї, надані союзниками.