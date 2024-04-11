Зроблю це із задоволенням, – Зеленський відреагував на мирну ініціативу Трампа

11 квітня 2024, 18:17
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Джерело:

CNN

Нещодавно ЗМІ розкрили, що Трамп у разі переобрання змушуватиме Київ в обмін на мир поступитися своїми територіями. Президента Зеленського попросили прокоментувати ці повідомлення у медіа.

Глава держави у коментарі іноземному журналісту зазначив, що не чув особисто від Трампа ідей щодо припинення війни.

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Із Трампом ще не говорили

Зеленський підкреслив, що про "мирний план" американського політика повідомляли певні медіаплатформи. Однак президент не мав особистої розмови із Трампом щодо його ідей.

Якщо у мене буде така можливість, я із задоволенням їх вислухаю, і тоді ми можемо обговорити цю тему,
– наголосив український лідер.

Раніше Зеленський заявляв, що запросив Трампа до України, аби він зміг "побачити все своїми очима і зробити власні висновки". Також, за його словами, американець нібито висловив зацікавлення у візиті. 

Водночас у Трампа заперечили, що Зеленський запрошував його в Україну. Крім того, експрезидент сказав, що йому було б недоцільно їхати в Україну прямо зараз, оскільки він не є головнокомандувачем.

В інтерв'ю Politico президент вже висловлювався щодо ідеї Трампа, поданої ЗМІ, назвавши її примітивною.

"Якщо угода полягає в тому, що ми просто віддаємо свої території, то це дуже примітивна ідея", – сказав Зеленський.

На його думку, здача територій просто збільшить апетити Путіна і дасть "зелене світло" для нових загарбницьких війн. 

"Мирний" план Трампа: про що йдеться

  • Дональд Трамп неодноразово казав, що має план, як завершити війну за 24 години.
  • The Washington Post стверджує, що мирна ініцінатива експрезидента полягає у відмові України від своїх територій на користь Росії. 
  • Йдеться про те, аби Київ погодився визнати російськими Крим і Донбас.
  • Залишається незрозумілим, чому Трамп вважає, що нібито цього Путіну буде досить, аби зупинити агресію. 
  • Водночас радник політика спростував повідомленні у цій статті. Він звинуватив журналістів у наклепі.
  • Слід зауважити, що Трамп раніше розповідав про свій план поверхово. Зокрема, він казав, що, якщо Росія не зупиниться, то він озброїть Україну. Якщо ж Київ не зупиниться, він забере запаси зброї, надані союзниками.

Автор: Анастасія Колеснікова