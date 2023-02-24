Вони всі в моєму серці, – Зеленський розчулився, коли говорив про родину на пресконференції

Президент Зеленський з нагоди року від початку великого вторгнення Росії дав пресконференцію. Найважчим для глави нашої держави виявилось останнє питання від журналістів, адже воно стосувалось сім'ї – зокрема, дружини та дітей.

Зауважимо, що пресконференція Володимира Зеленського для ЗМІ розпочалась ввечері 24 лютого 2023 року та тривала близько 2,5 годин. За цей час представники різних медіа озвучили чимало запитань до глави нашої держави, на які він відповідав з впевненістю та сталевим поглядом. Однак на останньому запитанні про дітей та дружину було видно, що український лідер дуже розчулений, повідомляє 24 Канал.

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Як Зеленський відповів на найскладніше запитання

Зеленський констатував, що надзвичайно пишається своєю дружиною Оленою, адже вона робить усе заради дітей та держави. Жартома він зазначив, що йому хотілося, аби "трішки вона це все робила заради нього".

Я дуже їх люблю. Свою дружину. Мої діти – головні люди для мене. Бачу їх рідко. Батьків не бачу зовсім… У серці вони всі є. Це для мене найскладніше питання,

– сказав він.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що його діти, попри війну, навчаються в українських закладах освіти та це є надзвичайно важливим. За його словами, діти президента, в країні якого триває війна та гинуть люди, мають бути та навчатись там.

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Пресконференція Зеленського: що озвучив президент

Насамперед варто сказати, як український лідер відповів на запитання про повернення Криму у 2023 році. Він заакцентував, що над цим треба працювати та все безпосередньо залежить від українців та Збройних Сил.

Водночас президент Зеленський згадав про Ізраїль. Він хотів би, щоб ця держава була не "медіатором конфлікту", а обрала чітку сторону, яку вона підтримуватиме в цій війні.

Окрім того, не міг оминути глава держави ситуацію в Молдові. Зокрема, він прокоментував те, що стосується можливого загострення між Кишиневом та Придністров'ям, яке контролюють російські окупанти.

За його словами, від початку широкомасштабної війни Росія провокує ЗСУ на те, аби ті ввійшли на територію цього регіону. Робиться це заради того, аби мати "причини" для розгортання Кремлем плану з перевороту в Молдові.

Володимир Зеленський має разом з Оленою Зеленської 2 дітей. 2004 року в пари народилась донька Олександра, яка не так давно вступила в український ВНЗ. А от 2013-го – в подружжя з'явився син Кирило.