Зеленський змінив Положення про службу у резерві ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 16 лютого 2022 року змінив Положення про проходження українцями служби у військовому резерві Збройних сил.

Зміни стосуються указу від 29 жовтня 2012 року № 618 "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України" (зі змінами 2014 та 2015 років).

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Проходження служби у резерві ЗСУ: Зеленський вніс зміни до указу

Володимир Зеленський змінив Положення про службу у військовому резерві Збройних сил України. Військовий резерв, нагадаємо, – це запас людського ресурсу, резервісти ЗСУ та інших військових формувань.

Головні зміни, які президент України вніс у Положення:

Дію Положення поширили на Державну спеціальну службу транспорту.

на Державну спеціальну службу транспорту. Займатися резервістами будуть не військові комісаріати, а територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

на особливий період відтепер до складу військового резерву обов'язково зараховують усіх придатних військовослужбовців, звільнених зі строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації.

Указ набирає чинності з дня опублікування. Про усі інші зміни можна прочитати на офіційному сайті президента України.

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