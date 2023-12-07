Зеленський зняв Веніславського з посади виконувача обов'язків представника президента в Раді
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський 7 грудня ухвалив нове важливе кадрове рішення. Воно стосується виконувача обов'язків представника президента в Раді Федора Веніславського.
Зеленський вирішив увільнити Веніславського від обійманої посади у Верховній Раді. Наразі причини такого рішення президента достеменно невідомі.
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Зеленський увільнив Веніславського з посади
На сайті президента України 7 грудня з'явився указ, у якому ухвалили кадрове рішення стосовно виконувача обов'язків представника глави держави у Верховній Раді.
Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обов'язків Представника Президента України у Верховній Раді України,
– мовиться в указі.
Указ про увільнення Веніславського з посади / Скриншот 24 Каналу
Наразі достеменно невідомо, через що Веніславського могли увільнити з обійманої посади. Крім того, у документі не зазначено, хто саме замінить колишнього представника президента, а також куди переведуть самого Веніславського.
Що відомо про діяльність Федора Веніславського
- Федора Веніславського обрали на позачергових парламентських виборах 2019 року народним депутатом від партії "Слуга народу". Він є фахівцем у галузі державотворення та прав людини.
- Спочатку він був представником президента України у Конституційному Суді України. Він представляв сторону глави держави у справі щодо конституційності указу президента з приводу дострокового припинення повноважень Верховної Ради.
- У вересні 2022 року Веніславський став представником президента України у Верховній Раді. Він також є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Веніславський розповів стосовно змін у мобілізації українців
- Федір Веніславський дав велике інтерв'ю, у якому розповів про роботу над новим законопроєктом стосовно змін у мобілізації. Так, він розповів, що українців можуть зобов'язати носити із собою військовий квиток.
- Він також розповів, що у проєкті закону планують прописати можливість вручення повісток електронною поштою і рекомендованим листом. За словами Веніславського, це – публічна повістка.
- Веніславський також зазначив, що зміни у мобілізації можуть стосуватися студентів. Зокрема, це стосується тих людей, які здобувають другу вищу освіту.