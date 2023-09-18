У Путіна нічого не залишається у його асортименті зброї, – Зеленський про ризики ядерного удару

У кремлівського диктатора Владіміра Путіна залишилося не так багато опцій для залякування. Через це Путін повернеться до ядерного шантажу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Путін буде залякувати ядерною зброєю. На думку лідера України, в Путіна вже нічого не залишається у його асортименті зброї.

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Зеленський вважає, що Путін повернеться до ядерних погроз

Глава держави нагадав, що Путін знищував і катував людей, перекривав Чорне море, окупував Запорізьку атомну станцію, а також підірвав Каховську ГЕС. За словами Зеленського, Путін все це використовував для залякування.

І тепер, як стверджує президент України, в кремлівського диктатора не так багато, чим він може залякувати.

Він постійно трішки підігріває тему застосування ядерної зброї. Тому, я вважаю, що це наступний крок, що він буде залякувати людей,

– сказав Зеленський.

На його думку, Путін чекає нестабільної ситуації у США, а також очікуватиме на зиму, "коли всі суспільства депресують" через дорогу вартість енергетики.

Як сказав Зеленський, президент Росії буде шукати нестабільну ситуацію у Європі та США та підливатиме інформацію про ризики застосування ядерної зброї Росією.

"Моє бачення, що він це може робити, починаючи з опалювального періоду. Я вважаю, що до зими та взимку безпосередньо він може таке робити – залякувати", – резюмував глава держави.

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