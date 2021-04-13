Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі 16 квітня, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з очільником Франції Еммануелем Макроном. Зустріч пройде в Єлисейському палаці 16 квітня.
Джерело:Le Figaro
Лідери країн "нормандської четвірки" проведуть перемовини на тлі загострення ситуації на сході України. Про це інформує Le Figaro.
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Макрон прийме Зеленського в Єлисейському палаці 16 квітня, – ЗМІ
Як повідомляє видання, Емануель Макрон прийме Володимира Зеленського в Єлисейському палаці у п'ятницю, 16 квітня. Президенти України та Франції зустрінуться під час робочого обіду.
Перемовини між очільниками країн зумовлені напруженою ситуацією біля кордонів України. Мовиться про ймовірний наступ Росії, яка стягує свої війська.
Про майбутню зустріч Макрона і Зеленського 9 квітня повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Дипломат відзначив, що однією з основних тем для розмови під час зустрічі буде нарощування військових сил Росії поблизу українських кордонів.
Також очільники обох країн можуть обговорити статус деяких реформ в Україні.Зверніть увагу! 30 березня Емануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін провели відеоконференцію. Вони обговорили загострення ситуації на Донбасі, проте без президента України. Згодом глава Офісу Президента Андрій Єрмак підтвердив, що лідери країн "нормандської четвірки" незабаром проведуть перемовини, але вже без участі очільника Кремля.
Що відомо про інші зустрічі Зеленського зі світовими лідерами
- У лютому Володимир Зеленський зустрівся з Правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом. Під час зустрічі вони обговорили поглиблення співпраці між Україною і ОАЕ.
- У квітні президент України перебував з офіційним візитом у Катарі. Він провів переговори з прем'єр-міністром цієї держави Халідом бін Халіфою Аль Тані. За результатами, Україна уклала низку важливих угод між двома країнами.
- 10 квітня Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою прибув до Туреччини з робочим візитом. Гарант провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час якої вони обговорили загострення на Донбасі. Очільник Туреччини заявив, що готовий підтримати Україну в цьому питанні.