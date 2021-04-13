Зеленський зустрінеться з Макроном: про що говоритимуть президенти

Український лідер Володимир Зеленський зустрінеться з очільником Франції Еммануелем Макроном 16 квітня. Політики обговорять ситуацію на Донбасі, а також концентрацію російських військ на кордонах з Україною.

Деталі робочого візиту Володимира Зеленського до Франції розкрила його прессекретарка Юлія Мендель.

Важливо Без Путіна: Зеленський, Меркель і Макрон можуть зустрітися найближчим часом

Вона підтвердила, що Зеленський завітає до Парижу 16 квітня. Зустріч пройде в Єлисейському палаці.

Президенти сфокусуються на ситуації на Донбасі й щодо нарощування російських військ на кордонах з Україною,

– повідомила Мендель.

Про майбутню зустріч Макрона і Зеленського раніше заговорив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен. Водночас офіційне підтвердження цього з'явилося лише 12 квітня. Дипломат також відзначив, що однією з основних тем для розмови буде нарощування військових сил Росії поблизу українських кордонів.

Зауважимо, що 30 березня Емануель Макрон, Ангела Меркель та Володимир Путін провели відеоконференцію. Вони обговорили загострення на Донбасі, проте без президента України.

Актуально Туреччина готова підтримати Україну, – Ердоган відреагував на загострення на Донбасі

Ескалація на Донбасі