Зеленський зустрівся з Дудою дорогою з Брюсселя
Джерело:Канцелярія президента Польщі
Президент України 9 лютого виступив з промовою у Європарламенті. Опісля, дорогою з Брюсселя Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою.
Глава держави обговорив з Анджеєм Дудою останні події в Україні. Про це повідомила канцелярія президента Польщі.
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Що відомо про зустріч двох президентів
Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою у четвер, 9 лютого, у Жешуві. Президент України повідомив про свою дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях.
Переговори також стосувалися безпеки в регіоні. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті та в безпеки в нашому регіоні та необхідності подальших спільних дій військової підтримки,
– додали в канцелярії польського президента.
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Коротко про останні візити Володимира Зеленського за кордон
- 8 лютого Володимир Зеленський прилетів у Велику Британію. Глава держави провів перемовини з прем'єром Ріші Сунаком. Ба більше, український лідер виступив у Вестмінстерському палаці.
- Після цього Зеленський полетів у Францію, де провів перемовини з президентом Франції Макроном та канцлером Німеччини Шольцом.
- Далі президент України разом з французьким колегою полетіли у Брюссель. Український лідер виступив з промовою в Європарламенті. Серед іншого, говорив про винищувачі та ракети.
- Пізніше Володимир Зеленський повідомив, що є позитивні рішення щодо постачання Україні винищувачів. Однак, поки ці домовленості "залишилися за лаштунками". Детальніше про це читайте тут.