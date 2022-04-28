Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем

Володимир Зеленський у четвер, 28 квітня, зустрівся з Антоніу Гутеррешем. Генсек ООН прибув до Києва.

Зеленський наголосив, що підтримка ООН для України є дуже важливою. Особливо у час відкритої війни. Президент назвав візит генсека ООН до Києва важливим сигналом, повідомляє 24 канал.

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Український лідер наголосив: дуже важливо, що Гутерреш побачив усе на власні очі. Генсек ООН не обмежився візитом до Києва, а також поїхав до Бородянки.

Зеленський назвав пріоритети розмови

Президент заявив, що на порядку денному є декілька питань, пов'язаних з безпекою. Зеленський наголосив, що через блокування портів та руйнування інфраструктури постає питання харчової безпеки Європи, Азії та країн Африки.

Україна хоче залишитися надійним партнером щодо постачання продуктів. Зеленський наголосив, що це – не лише питання економіки та бізнесу. Мовиться про людяність, гуманність, надійність.

Зеленський наголосив, що планує обговорити з генсеком ООН такі питання:

розблокування міст (насамперед – на Сході та Півдні). Президент наголосив, що необхідно евакуювати поранених та забрати тіла убитих;

гуманітарної допомоги;

розблокування морських портів.

Гутерреш про візит до Бородянки

Генсек ООН відвідав Бородянку.

Побачене вразило Гутерреша. Він зізнався, що уявив свою родину, яка могла б бути в одному зі зруйнованих будинків. Гутерреш також уявив своїх онучок, які тікають у паніці.

Генсек ООН наголосив, що така війна є абсолютним злом. З жертвами та постраждалими мають бути серця усіх людей.

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