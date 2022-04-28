Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем
Володимир Зеленський у четвер, 28 квітня, зустрівся з Антоніу Гутеррешем. Генсек ООН прибув до Києва.
Зеленський наголосив, що підтримка ООН для України є дуже важливою. Особливо у час відкритої війни. Президент назвав візит генсека ООН до Києва важливим сигналом, повідомляє 24 канал.
Зауважте "Неможливо забути": генсек ООН апелюватиме до Росії для її співпраці з міжнародним слідством
Український лідер наголосив: дуже важливо, що Гутерреш побачив усе на власні очі. Генсек ООН не обмежився візитом до Києва, а також поїхав до Бородянки.
Зеленський назвав пріоритети розмови
Президент заявив, що на порядку денному є декілька питань, пов'язаних з безпекою. Зеленський наголосив, що через блокування портів та руйнування інфраструктури постає питання харчової безпеки Європи, Азії та країн Африки.
Україна хоче залишитися надійним партнером щодо постачання продуктів. Зеленський наголосив, що це – не лише питання економіки та бізнесу. Мовиться про людяність, гуманність, надійність.
Зеленський наголосив, що планує обговорити з генсеком ООН такі питання:
- розблокування міст (насамперед – на Сході та Півдні). Президент наголосив, що необхідно евакуювати поранених та забрати тіла убитих;
- гуманітарної допомоги;
- розблокування морських портів.
Гутерреш про візит до Бородянки
- Генсек ООН відвідав Бородянку.
- Побачене вразило Гутерреша. Він зізнався, що уявив свою родину, яка могла б бути в одному зі зруйнованих будинків. Гутерреш також уявив своїх онучок, які тікають у паніці.
- Генсек ООН наголосив, що така війна є абсолютним злом. З жертвами та постраждалими мають бути серця усіх людей.
Важливо – Антоніу Гутерреш зустрівся з Зеленським у Києві: дивіться відео