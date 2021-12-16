Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО

Володимир Зеленський у четвер, 16 грудня, зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Локацією для розмови політиків стала штаб-квартира НАТО у Брюсселі. Після цього політики виступили на спільній пресконференції.

Зустріч Зеленського та Столтенберга відбулась на тлі загроз щодо вторгнення Росії та скупчення військ біля кордонів. З

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Які теми піднімали на зустрічі

Напруга на кордоні

Президент Володимир Зеленський сказав про гібридну агресію Росії біля кордонів, на окупованому Донбасі та в Криму. Кремль намагається дестабілізувати безпекову ситуацію в Україні. Президент наголосив, що мета Москви – заблокувати євроатлантичний шлях нашої держави. Столтенберг ж відзначив нарощення російських сил біля кордонів.

Ми не бачимо, що змінюється чи зменшується це нарощення. Навпаки – продовжується. Тут немає виправдань. Це провокаційно і це підриває безпеку у Європі,

– наголосив Генсек.

Він додав, що Росія має повернутись до дипломатії. Якщо ж Москва таки вирішить напасти на Україну, наслідки будуть жорсткими.

Діалог з Москвою

Попри загрози, Столтенберг зауважив, що Альянс готовий говорити з Росією, оскільки діалог все ж важливий. Посадовець запросив Москву на зустріч ради НАТО – Росія.

Підтримка України

Генсек вкотре наголосив, що НАТО підтримує територіальну цілісність України. Альянс ніколи не визнає незаконну окупацію Криму. Крім того, Столтенберг додав, що всі суверенні держави мають право захищати себе.

Зеленський ж зауважив, що темою зустрічі також була співпраця України та НАТО. Зокрема, про спільні навчання у чорноморському регіоні.

Столтенберг додав, що підтримка України від НАТО не є загрозою Росії. Однак рішення про членство держави в Альянсі прийматимуть тільки країни НАТО. Український президент висловив сподівання, що позиція Альянсу залишатиметься незмінною й надалі.

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