Посередників не буде: ви допомагаєте Україні або Росії, – Зеленський нейтральним країнам
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський заявив, що не надаючи допомогу Україні, країни посилюють Росію. Своєю чергою сильний Кремль загрожуватиме іншим країнам.
Відповідну заяву президент України зробив під час візиту в Канаду. Зокрема, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.
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Що сказав Зеленський нейтральним країнам
Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла,
– зауважив Зеленський.
Президент додав, мовляв, якщо хтось хоче ризикнути, то нехай послаблює допомогу Україні.
"Але, якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися", – зауважив президент.
Також він подякував тим країнам, які допомагають нашій країні зброєю та грошима. Проте український лідер додав: "Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все-таки за це сьогодні платить Україна – людьми, кількістю смертей".
Саме тому Володимир Зеленський вкотре подякував за допомогу.
Важливо Росія вкладає мільярди, аби розколоти Європу та світ, – Зеленський
Візит Зеленського в Канаду: основне
- Володимир Зеленський прибув у Канаду з неанонсованим візитом 21 вересня. Український лідер зустрівся з членами уряду Канади та виступив у парламенті. Останній зустрічав українського президента оваціями.
- Український лідер заявив у парламенті, що, коли Україна прагне перемогти, то мовиться не про звичайний конфлікт, а про фізичний порятунок мільйонів людей, міст, громад. Адже Росія руйнувала Маріуполь, Волноваху, Бахмут, інші міста й села України. Президент додав, що це не має залишитися без покарання.
- Під час візиту Зеленського у Канаду Джастін Трюдо оголосив про нову військову допомогу Україні. Мовиться про 650 мільйонів упродовж наступних 3 років для надання Україні 50 броньованих машин. Зокрема, евакуаторів для медичних потреб.