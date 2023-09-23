Посередників не буде: ви допомагаєте Україні або Росії, – Зеленський нейтральним країнам

Володимир Зеленський заявив, що не надаючи допомогу Україні, країни посилюють Росію. Своєю чергою сильний Кремль загрожуватиме іншим країнам.

Відповідну заяву президент України зробив під час візиту в Канаду. Зокрема, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо.

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Що сказав Зеленський нейтральним країнам

Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла,

– зауважив Зеленський.

Президент додав, мовляв, якщо хтось хоче ризикнути, то нехай послаблює допомогу Україні.

"Але, якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися", – зауважив президент.

Також він подякував тим країнам, які допомагають нашій країні зброєю та грошима. Проте український лідер додав: "Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все-таки за це сьогодні платить Україна – людьми, кількістю смертей".

Саме тому Володимир Зеленський вкотре подякував за допомогу.

Важливо Росія вкладає мільярди, аби розколоти Європу та світ, – Зеленський

Візит Зеленського в Канаду: основне