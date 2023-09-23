Посередників не буде: ви допомагаєте Україні або Росії, – Зеленський нейтральним країнам

23 вересня 2023, 12:37
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський заявив, що не надаючи допомогу Україні, країни посилюють Росію. Своєю чергою сильний Кремль загрожуватиме іншим країнам.

Відповідну заяву президент України зробив під час візиту в Канаду. Зокрема, відповідаючи на питання журналістів після зустрічі з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. 

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Що сказав Зеленський нейтральним країнам

Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла,
– зауважив Зеленський. 

Президент додав, мовляв, якщо хтось хоче ризикнути, то нехай послаблює допомогу Україні. 

"Але, якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися", –  зауважив президент.

Також він подякував тим країнам, які допомагають нашій країні зброєю та грошима. Проте український лідер додав: "Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все-таки за це сьогодні платить Україна – людьми, кількістю смертей". 

Саме тому Володимир Зеленський вкотре подякував за допомогу. 

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Візит Зеленського в Канаду: основне

  • Володимир Зеленський прибув у Канаду з неанонсованим візитом 21 вересня. Український лідер зустрівся з членами уряду Канади та виступив у парламенті. Останній зустрічав українського президента оваціями. 
  • Український лідер заявив у парламенті, що, коли Україна прагне перемогти, то мовиться не про звичайний конфлікт, а про фізичний порятунок мільйонів людей, міст, громад. Адже Росія руйнувала Маріуполь, Волноваху, Бахмут, інші міста й села України. Президент додав, що це не має залишитися без покарання.
  • Під час візиту Зеленського у Канаду Джастін Трюдо оголосив про нову військову допомогу Україні. Мовиться про 650 мільйонів упродовж наступних 3 років для надання Україні 50 броньованих машин. Зокрема, евакуаторів для медичних потреб.

Автор: Діана Квасневська