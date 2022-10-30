Тепер у них "бойове зерно", від якого тонуть "Адмірали": Зеленський у зверненні висміяв Росію

Українські захисники вже 249 днів стримують навалу російських окупантів. Президент Володимир Зеленський ввечері 30 жовтня записав традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що сьогодні відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Воно вже 27-ме за час від початку повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє 24 канал.

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Відбулося засідання Ставки

Зеленський зауважив, що під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули ключові оборонні питання, зокрема:

активні дії Сил оборони на передовій,

подальше звільнення території від окупації,

постачання боєприпасів і техніки,

ремонт техніки,

інше забезпечення Сил оборони,

підготовку до зими.

Звичайно, розглянули й ті плани, які мають російські військові. Доповідали Головнокомандувач, керівник розвідки, командувачі оперативних напрямків, міністри. Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави,

– зазначив президент.

За його словами, на Ставці також завжди відзначають успіхи українських воїнів та той результат, який вони забезпечують у звільненні української землі.

"Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями", – додав глава держави.

За підсумками цього тижня Зеленський відзначив воїнів:

54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, 5-го окремого штурмового полку і 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади за хоробрість і стійкість при утриманні рубежів на Сіверському напрямку;

25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади за рішучість при звільненні української території та особливу енергійність.

"Дякую вам, воїни! На відмінно проявили себе воїни-прикордонники Чопського загону, які зараз у складі сил оборони України захищають нашу державу на Донеччині. Сьогодні вони зупинили жорсткі штурмові дії ворога – російську атаку відбито. До того ж зуміли поповнити наш обмінний фонд. Дякую, хлопці!" – додав президент.

Він зауважив, що результати мають і Повітряні сили – сьогодні збили російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Дефіцит генерації електроенергії досі існує

Зеленський розповів, що російські терористи 30 жовтня продовжили обстріли на різних напрямках, зокрема:

на Чернігівщині,

Харківщині,

Донбасі,

Дніпропетровщині,

у Запоріжжі та області,

Миколаєві та області.

"Відповідаємо окупантам. Відчутно відповідаємо. Загалом по країні протягом дня не було аварійних відключень – вдалося відновити технічну можливість постачання енергії після тих російських ударів, що відбулися протягом тижня", – зазначив президент.

За його словами, дефіцит генерації досі є, тому вкрай ощадливе споживання електрики та стабілізаційні обмеження повинні тривати.

І, будь ласка, у темний час доби будьте особливо уважні на дорогах. Було вже багато звернень, зокрема від Національної поліції, щодо необхідності для пішоходів мати на одязі світловідбивні елементи,

– зауважив глава держави.

Він наголосив, що це дуже важливо і для дітей, і для дорослих. Однак й сумлінне ставлення водіїв є не менш важливим.

"Зараз варто не просто дотримуватися швидкісного режиму, а й додатково зменшувати швидкість, особливо в тих місцях, де є нерегульовані пішохідні переходи. Будь ласка, дбайте про безпеку інших", – закликав Зеленський.

Також він привітав усіх українських автомобілістів – не лише цивільних, а й військових – з Днем автомобіліста і дорожника.

"Зазвичай вам бажають гарної дороги. А я знаю, що ця наша з вами дорога хоч і нелегка, але точно веде до нашої спільної перемоги. Вітаю!" – додав президент.

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Від українського "бойового зерна" тонуть російські "Адмірали"

Глава держави розповів, що в порту Чорноморськ уже завантажене чергове судно, яке зафрахтоване Продовольчою програмою ООН.

"Це балкер, на борту якого 40 тисяч тонн пшениці для Ефіопії – країни, що переживає надзвичайно болісну ситуацію з їжею. Ефіопія – на межі голоду. Це проблема не тільки про зростання цін на продукти, а й про фізичну нестачу їжі", – зазначив президент.

За його словами, Україна готова випустити це судно в море, як і всі інші, що вийшли з портів Одеси за час роботи експортної зернової ініціативи. Проте цей балкер із пшеницею для Продовольчої програми ООН та інші судна з українською агропродукцією змушені чекати, адже Росія вирішила шантажувати світ голодом.

Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони... Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім – про "бойових комах", тепер – "бойове зерно"... Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські "Адмірали". Ну що можна сказати? Реально – хворі люди,

– заявив Зеленський.

Він додав, що ці "хворі люди" знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи, а Росія – це:

єдиний винуватець того, що харчові продукти зараз дорожчатимуть для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії;

причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства.

"Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи збавити оберти в шантажі. Але чи реалістично це? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. І це, до речі, відповідь усім тим, хто каже про переговори з Росією", – зауважив президент.

За його словами, зерновий коридор – це дуже конкретний приклад, адже є 218 доказів, що Росія не хоче жодних справжніх угод. Мовиться про 218 суден, які очікують можливості везти продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти.

Зеленський наголосив, що Росія тиждень за тижнем гальмувала зерновий коридор, попри свої ж обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю.

"Україна зі свого боку зробить усе, щоб експортна зернова ініціатива працювала й надалі. І я дякую всім, хто допомагає нашій державі! Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто в цих обставинах проявляє турботу про інших! Слава Україні!" – підсумував глава держави.

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