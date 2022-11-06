Якби не Іран, ми були б ближчими до миру, – Зеленський у зверненні анонсував тиск на Тегеран

ЗСУ вже 256 днів мужньо борються з російською окупаційною армією. Президент Володимир Зеленський ввечері 6 листопада записав традиційне звернення до українців.

Президент розповів, що сьогодні спілкувався з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє 24 канал. Ця розмова була дуже продуктивною.

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Зеленський анонсував посилення тиску на Іран

Глава держави зауважив, що під час робочої розмови з президенткою Єврокомісії вона підтвердила надання макрофінансової підтримки для України – до кінця цього року і в наступному. Обсяг і деталі цієї програми представлять вже на тижні, що починається.

Говорили також про допомогу у відновленні нашої енергетики, енергетичної інфраструктури. Я дякую й за повну підтримку наших зусиль для збереження експортної зернової ініціативи,

– додав Зеленський.

Також Зеленський та фон дер Ляєн обговорили посилення тиску на іранський режим. Адже його співучасть у російському терорі має бути покарана. Це питання винесуть не лише на рівень традиційних партнерів України.

"Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати цю війну, а отже, й подовжити дію тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною. Якби не іранське постачання зброї агресору, ми зараз були б уже ближче до миру", – наголосив президент.

За його словами, якби не іранське постачання Росії зброї, світ був би ближчим:

до повного вирішення продовольчої кризи,

до вирішення кризи вартості життя,

до стабілізації на енергоринку,

до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає.

"Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати й за наслідки цієї війни", – вважає глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент попередив про можливі масовані атаки

Зеленський розповів, що 6 листопада окупанти знову застосовували іранські ударні дрони.

Є збиття. Але, на жаль, є й влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили й засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі. Передусім енергетичній. Зокрема й для цього Росії знадобилися іранські ракети,

– зазначив президент.

Він додав, що Україна готується відповідати.

"Але також, будь ласка, зауважте: дедалі частіше є повідомлення, що в Чорне море на бойове чергування не вийшов жоден носій "Калібрів". Це дуже вагомий результат, який забезпечили наші захисники", – заявив глава держави.

За його словами, чим менше російського чорноморського флоту, тим безпечніше в Чорному морі. Зеленський впевнений, що обов'язково прийде такий день, коли ЗСУ зможуть прозвітувати, що забезпечили Україні повний захист від російської загрози як на морі, так і в небі.

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Окупанти зазнають серйозних втрат на Донеччині

Президент зауважив, що на Донеччині тривають дуже жорсткі російські атаки. Окупанти зазнають там серйозних втрат, але, попри все, продовжують гнати мобілізованих і найманців на загибель.

"Я дякую всім нашим воїнам, які витримують цей страшний тиск, які зберігають стійкість і героїчно захищають наші позиції. А особливо я хочу відзначити сьогодні бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади за хоробрість, за героїзм при обороні на Авдіївському напрямку", – додав Зеленський.

Він також подякував кожному й кожній, хто залучений до ліквідації наслідків російських терористичних ударів по Харкову, Запоріжжю, містах і громадах Дніпропетровщини, Миколаєву.

"Обов'язково виженемо окупантів, обов'язково гарантуємо безпеку всім нашим містам, всім нашим громадам", – наголосив глава держави.

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Понад 4,5 мільйона людей перебувають без світла

Зеленський розповів, що станом на вечір 6 листопада в Києві та 6 областях тривають стабілізаційні відключення електрики. Без світла перебувають понад 4,5 мільйона споживачів.

Найбільше зараз – у Києві та Київській області. Дійсно складно. На тижні в мене було кілька спеціальних нарад з урядовцями, представниками енергетичних компаній і вертикалі обласних адміністрацій щодо вірогідних варіантів ситуації в енергетиці,

– зауважив глава держави.

За його словами, кожен сценарій детально розглядають, а також готують відповідні дії. Тож хоч би чого хотіли та домагалися російські терористи, українці повинні пройти цю зиму й бути навесні ще сильнішими, ніж зараз.

"Бути ще більше готовими до звільнення всієї нашої території, ніж зараз. Щомісяця маємо ставити складні цілі й, проходячи через них, ставати ще міцнішими. Слава всім, хто воює й працює заради нашої перемоги! Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував президент.

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