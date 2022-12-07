Засідання Ставки, відновлення енергетики, ситуація на фронті: головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав традиційне вечірнє звернення до народу, у якому розповів про засідання Ставки верховного Головнокомандувача та ситуацію на фронті. Також він згадав про поліцейських, які загинули під час проведення стабілізаційних заходів на Херсонщині.

Глава держави констатував, що сьогодні, 7 грудня, був важкий день. Розпочав свою промову він з того, що четверо представників силових структур загинули через російські міни на Півдні України.

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Загинув начальник поліції Черкащини

За словами Зеленського, серед загиблих силовиків є начальник поліції Черкаської області Михайло Куратченко. Правоохоронець допомагав колегам розміновувати території на Півдні. Разом з ним загинули:

вибухотехнік Ігор Мельник;

Кінолог Сергій Ненада;

Помічник чергового Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Також ще 4 поліцейських поранені – зараз їм надають допомогу лікарі. Глава держави наголосив, що Сили поліції разом з усіма силами оборони нашої держави зараз на передовій. Вони захищають українців та, на жаль, зазнають втрат.

Повне звернення Зеленського за 7 грудня: дивіться потужну промову президента

Яка ситуація на Донеччині: удари по Кураховому

Сьогодні, 7 грудня, російська армія завдала удару по Кураховому, що у Донецькій області. Окупанти атакували мирних людей, внаслідок чого є загиблі.

Завдали удару по звичайних людях. По ринку, елеватору, заправці, автостанції, по житловому будинку. У переліку загиблих станом на зараз – десять людей, багато поранених,

– сказав Зеленський.

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Засідання Ставки Головнокомандувача

Також президент зазначив, що провів сьогодні засідання Ставки. Глави держави вислухав доповіді командувачів та розбір ситуації на конкретних напрямках.

Передусім щодо Донецької області, районів Бахмута та інших найгарячіших точок. Там дуже жорстке протистояння, кожен метр має значення. Я дякую всім нашим хлопцям, які знищують ворога саме там щодня, щоночі, щогодини,

– наголосив він.

Окрім того, він підкреслив, що під час обговорення приділили належну увагу Луганщині та Харківщині. Під час засідання були доповіді по ситуації загалом і на кордонах.

"Відновити 100% енергосистеми неможливо"

Президент запевнив, що енергетики роблять усе можливе, аби стабілізувати ситуацію зі світлом, однак відновити 100% енергосистеми, якою вона була до початку російського "енергетичного терору", зараз неможливо. Саме тому графіки відключень діятимуть в містах України.

Станом вечір 7 грудня найбільше відключень:

у Києві та області;

на Львівщині;

в Житомирській області;

на Хмельниччині:

на Полтавщині;

на Вінниччині;

на Закарпатті.

Сьогодні День місцевого самоврядування

Глава держави також згадав, що сьогодні – День місцевого самоврядування. Він сказав, що це свято всіх, хто працює з людьми безпосередньо і від кого залежить майже все в громадах.

У місцевому самоврядуванні є різні люди, різних особистих якостей і поглядів. І сьогодні я дякую всім тим із цих людей, хто на своєму рівні справді захищає свої громади. Хто справді опікується обороною і хто готує все, щоб його чи її громада могла легше пройти цю зиму,

– підкреслив Зеленський.

З Росії стягнуть понад 1,5 мільярда доларів

Не забув президент про радісні новини з Франції. Верховний суд країни залишив у силі рішення про стягнення грошей на користь українського Ощадбанку з держави-агресора. Сума з нарахованими відсотками – майже 1,5 мільярда доларів.

Створення трибуналу для Росії

Цей судовий процес тягнувся аж з 2015 року. Це перша перемога державної компанії в судах проти Росії щодо захопленого в Криму. Зеленський запевнив, що Росія відповідатиме за всі вкрадені активи Української держави та компаній.

Наприкінці своєї промови Володимир Зеленський розповів, що представники Офісу Президента та уряду взяли участь у важливій конференції в США. Вона була присвячена створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Слід зауважити, що поки не всі у світі впевнені, що цей трибунал спрацює. Але, за словами глави країни, "хай там що кажуть – ми будемо робити своє" та обов'язково доб'ємося результату для України.