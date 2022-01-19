Ризики не стали більшими, – Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії

Володимир Зеленський ввечері 19 січня звернувся до українців на тлі загрози з боку Росії. Президент України закликав думати тверезо та відрізняти фейки від фактів.

Зеленський вирішив вчергове нагадати українцям, що війна на Донбасі триває вже восьмий рік.

Важливо Лукашенко грає по нотах Путіна, а Кремль готує криваві провокації: чого чекати Україні

За словами президента, зараз інформаційний простір сповнений схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися просто завтра, що Україна нібито неготова, але начебто нас не залишать самих.

Всю цю риторику об'єднує одна річ, одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день і вони не стали більшими,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що більшим став хіба ажіотаж навколо цих ризиків. Президент наголосив, що зараз активно нападають "не на нашу землю, а на наші нерви, щоб у нас було постійне відчуття тривоги". І ці напади мають на меті послабити Україну, щоб примусити її до поступок.

"Зараз єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни, ми будемо піддаватися їй: знімати з рахунків гроші, розбирати все з полиць, скидати всім друзям та знайомим фейки і страшилки. Всім нашим громадянам потрібно видихнути", – закликав український лідер.

Актуально Пріоритет – дипломатичний шлях, – Блінкен про діалог з Росією

Зеленський також закликав українців не скуповувати гречку, а журналістів – бути засобами інформації, а не масової істерії. Він додав, що партнери України мають не лише говорити, що може зробити Росія, але й розповідати, що їй за це буде.

І без абстрактних "Їм це не минеться", а, називаючи конкретні заходи, на які готовий весь світ. Україна не хоче війни, але ми повинні завжди бути готовими до неї,

– підкреслив президент.

Він вчергове наголосив, що Україна має не лише потужну підтримку партнерів, але й сильну армію.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Загроза вторгнення Росії: що про це відомо