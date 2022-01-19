Ризики не стали більшими, – Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський ввечері 19 січня звернувся до українців на тлі загрози з боку Росії. Президент України закликав думати тверезо та відрізняти фейки від фактів.
Зеленський вирішив вчергове нагадати українцям, що війна на Донбасі триває вже восьмий рік.
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За словами президента, зараз інформаційний простір сповнений схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися просто завтра, що Україна нібито неготова, але начебто нас не залишать самих.
Всю цю риторику об'єднує одна річ, одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день і вони не стали більшими,
– зауважив Зеленський.
Він додав, що більшим став хіба ажіотаж навколо цих ризиків. Президент наголосив, що зараз активно нападають "не на нашу землю, а на наші нерви, щоб у нас було постійне відчуття тривоги". І ці напади мають на меті послабити Україну, щоб примусити її до поступок.
"Зараз єдиний привід для паніки – якщо після восьми років війни, ми будемо піддаватися їй: знімати з рахунків гроші, розбирати все з полиць, скидати всім друзям та знайомим фейки і страшилки. Всім нашим громадянам потрібно видихнути", – закликав український лідер.
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Зеленський також закликав українців не скуповувати гречку, а журналістів – бути засобами інформації, а не масової істерії. Він додав, що партнери України мають не лише говорити, що може зробити Росія, але й розповідати, що їй за це буде.
І без абстрактних "Їм це не минеться", а, називаючи конкретні заходи, на які готовий весь світ. Україна не хоче війни, але ми повинні завжди бути готовими до неї,
– підкреслив президент.
Він вчергове наголосив, що Україна має не лише потужну підтримку партнерів, але й сильну армію.
Зеленський звернувся до українців: дивіться відео
Загроза вторгнення Росії: що про це відомо
- Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.
- Через загрозу вторгнення та вимоги Росії щодо нерозширення НАТО, які називають "гарантіями безпеки" протягом 10 – 13 січня відбулися переговори російських делегатів з США, НАТО та ОБСЄ.
- За даними американської розвідки, Росія активно готується до провокацій на Донбасі, щоб виправдати своє вторгнення до України, яке можливе вже цієї зими.
- Росія всіляко заперечує свої агресивні наміри, хоча кремлівські пропагандисти з екранів відкрито говорять про можливість введення військ на нашу територію.
- Олії у вогонь додало ще й те, що до нашої країни прибули канадські спецпризначенці, щоб розробити план евакуації своїх дипломатів з України. Давид Арахамія стверджує, що західні ЗМІ нагнітають ситуацію щодо військової загрози з боку Росії. Інформацію про ймовірну евакуацію російських дипломатів політик назвав "вкидом фейків".