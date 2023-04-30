Постачання обіцяної зброї від Франції та ізоляція Росії: Зеленський звернувся до українців

Українські захисники продовжують героїчно боронити державу від російських загарбників. Ввечері 30 квітня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення.

Глава держави наголосив, що дуже важливо, щоб Росія отримувала постійно сильніші сигнали про те, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору, повідомляє 24 Канал.

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Прикордонники першими дали бій окупантам

Президент зазначив, що сьогодні в Україні відзначають професійний день воїнів-прикордонників.

Вони дали перший бій окупанту на Сході, вони міцно тримають кордон – від Волині до Харківщини, і вони обов'язково повернуться в усі пункти нашого державного кордону на Донбасі та в Криму,

– наголосив Зеленський.

За його словами, обов'язково настане день, коли знову буде цілком звичною справою український прикордонний контроль для пасажирів у міжнародних аеропортах українських Донецька та Сімферополя.

"Окупанту точно не вдасться відібрати у нас мир, який є природньою частиною українського характеру… Мир і прагнення волі – для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад. Обов'язково здобудемо", – зазначив український лідер.

Глава держави особливо відзначив воїнів-прикордонників:

тих, хто разом з усіма Силами оборони та безпеки України захищають нашу державу в боях на Донбасі, на найбільш жорстоких напрямках – Мар'їнському, Бахмутському, Лиманському,

бійців Луцького прикордонного загону, які боронять Авдіївський напрямок,

тих, хто воює на південних напрямках та завжди ефективно "мінусує" окупантів,

воїнів Харківського, Сумського та Чернігівського загонів, які захищають кордон України із державою-терористом,

тих, хто укріплює український кордон на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Київщині.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Президент поговорив з Макроном

Зеленський розповів, що сьогодні він поговорив із президентом Франції Емануелем Макроном. Розмова була, як завжди, тривалою і змістовною.

Координуємо наші позиції – щоб дати ще більше сили нашим воїнам і щоб прискорити завершення війни нашою перемогою. Я вдячний Франції й Еммануелю особисто за підтримку нашої держави, наших людей,

– зауважив український лідер.

Він додав, що зараз, у цій розмові, Макрон підтвердив для України постачання саме того, про що Зеленський звертався у минулій розмові.

"Швидкість і конкретність реагування – це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Дякую за цей збройний пакет!" – підкреслив глава держави.

За його словами, дуже важливо, аби:

Росія отримувала постійно сильніші сигнали, що світ не пробачить жодного із проявів російського терору,

якнайбільше глобальних гравців були абсолютно принциповими у дотриманні режиму санкцій проти Росії за терор.

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Глава держави подякував партнерам

Зеленський подякував кожному і кожній у світі, хто:

допомагає посилювати ізоляцію терористів і зупиняти будь-яке постачання їм зброї та її компонентів,

працює для блокування ВПК Росії і для посилення оборонних можливостей всієї Європи.

За підсумками цього тижня президент особливо подякував партнерам:

Данії – за "Цезарі";

– за "Цезарі"; Словенії – за бронетехніку;

– за бронетехніку; Іспанії – за танки;

– за танки; Німеччині – за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, а також за ППО,

– за додаткові оборонні наміри щодо бронетехніки і снарядів, а також за ППО, Америці – за фінансування обсягом 1 мільярд 250 мільйонів доларів для підтримки українського бюджету та стійкості;

– за фінансування обсягом 1 мільярд 250 мільйонів доларів для підтримки українського бюджету та стійкості; Нідерландам – за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах;

– за рішення парламенту щодо тренування українських воїнів на передових західних системах; Італії – за активність заради скорішої відбудови нашої держави;

– за активність заради скорішої відбудови нашої держави; Хорватії – за нову допомогу у лікуванні наших захисників після поранень у боях.

За його словами, обов'язково у максимальній єдності, зберігаючи принциповість для захисту спільних цінностей та швидко виконуючи оборонні домовленості – в Україні, Європі та світі, – вдасться відновити справедливий мир і не дати Росії затягнути війну.

"Слава всім, хто в бою заради України! Світла пам'ять усім нашим героям різних часів, які віддали своє життя за незалежність! Слава Україні!" – підсумував глава держави.