Ракетний удар по Краматорську та наступ ЗСУ на всіх напрямках: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони вже 489 днів стримують російську навалу. Пізно ввечері 27 червня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні оголосили про новий оборонний пакет від США для наших воїнів. Зокрема, у ньому міститься бронетехніка, боєприпаси для "Петріотів", "Стінгерів" та "Хаймарсів".

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Росіяни атакували Краматорськ

Президент зазначив, що рівно на роковини удару російських терористів по торговельному центру в Кременчуку, коли загинули 22 людини, російські терористи знову спрямували ракети по Кременчуцькому району. Окупанти жорстоко обстріляли Краматорськ.

Ракети С-300. Троє людей загинули, і серед них – дитина. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на цю годину понад 40 людей поранені. Усім надається допомога. Триває розбір завалів,

– заявив Зеленський.

За його словами, кожен такий прояв терору знову й знову доводить і українцям, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками всього, що вона наробила:

поразку й трибунал,

справедливі та законні суди проти всіх російських убивць і терористів.

"І я знову й знову дякую всім у світі, хто підтримує Україну та допомагає захисту наших людей!" – наголосив український лідер.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

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Світ продовжує підтримувати Україну

Зеленський розповів, що сьогодні є новий оборонний пакет від США для українських воїнів. Зокрема, у нього включили:

бронетехніку та боєприпаси для "Петріотів", "Стінгерів" та "Хаймарсів",

додаткові снаряди для української артилерії.

Я дякую пану Президенту Байдену, Конгресу, обом партіям, та всім американцям! Говорив із паном прем'єр-міністром Норвегії. Подякував за надану підтримку – оборонну, економічну, політичну. Дуже вагому!

– зауважив президент.

Також під час цих перемовин глава держави:

поінформував очільника уряду Норвегії про свою вчорашню поїздку на передову до наших воїнів та актуальні оборонні можливості України;

озвучив деякі збройні потреби.

"Обговорили й створення коаліції винищувачів. Окрема тема у розмові – майбутній саміт НАТО у Вільнюсі. Дякую Норвегії за розуміння!" – наголосив український лідер.

Окрім цього, він провів сьогодні й спеціальну нараду з міжнародниками щодо підготовки до Вільнюського саміту. На ній були представники уряду та Офісу Президента.

"Впевнений, рішення саміту можуть стати позитивними для України! Робимо для цього все можливе та підключили для цього всі міжнародні можливості України", – підкреслив глава держави.

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ЗСУ наступають на всіх напрямках

Також Зеленський розповів, що відбувається на фронті.

Наші герої, наші активні дії. Сьогодні в нас теж є рух вперед! На всіх напрямках, де ми ведемо наступальні дії. Дякую, воїни! Сьогодні в нас є важливі результати у відбитті російських штурмів. Я вам дуже вдячний!

– заявив президент.

Він особливо відзначив:

славетну 3-тю окрему штурмову бригаду,

міцну 28-му окрему механізовану бригаду,

героїчну 54-ту окрему механізовану бригаду,

круту 57-му окрему мотопіхотну бригаду.

"Я дякую всім вам, воїни! Молодці! Дякую вам за кожного знищеного окупанта і кожне врятоване українське життя! Слава нашим героям! Дякую всім у світі, хто не боїться російських терористів і разом з нами повертає світові безпеку! Слава Україні!" – підсумував глава держави.