Нарощування виробництва дронів та нові оборонні пакети: Зеленський звернувся до українців

Сили оборони продовжують героїчно відбивати атаки російських загарбників. Ввечері 16 серпня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Глава держави розповів, що провів сьогодні засідання Ставки. Зокрема, на ньому обговорювали фронт, повідомляє 24 Канал.

Зауважте Ворог атакував Дніпропетровщину: вбив 18-річного хлопця, постраждала 2-річна дівчинка

Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що під час засідання Ставки обговорювали:

фронтові питання, які важливі зараз,

оборонні питання, які важливі стратегічно.

Окрім цього, командувачі доповіли про ситуацію на східних і південних напрямках.

Головком і Міністерство оборони – розмова про боєприпаси. Віцепрем'єр-міністр Федоров і Держспецзв'язок – те, що стосується дронів і загалом наших технологічних можливостей, – зазначив президент.

За його словами, у кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби та військову протиповітряну оборону.

"Відповідь на такі питання – це й наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів і систем, це й робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. Та необхідна систематизація того, що вже постачається у війська та використовується", – наголосив український лідер.

Він додав, що дрони – це:

"очі" та захист на передовій – різної дальності та цілей,

гарантія, що людям не доведеться платити життям, коли можна спрацювати безпілотниками.

"Власне, усе те, про що говорили з хлопцями напередодні на Донеччині, на Запоріжжі, у наших бойових бригадах, тепер є змістом роботи й Генштабу, і урядовців, і Ставки. Очевидні завдання", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

До теми "Атеш" знайшов російську ППО біля Кримського моста