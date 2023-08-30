Величезні хабарі членів ВЛК і переговори щодо додаткової ППО: звернення Зеленського

Повномасштабна війна в Україні триває вже 553 день. Ввечері 30 серпня президент Володимир Зеленський записав своє традиційне звернення до українців.

Глава держави подякував кожному воїну, хто щодня й щоночі захищає українське небо, повідомляє 24 Канал. Зокрема, вони робили це вночі 30 серпня, коли окупанти випустили по Україні крилаті ракети та дрони-камікадзе.

Варто прочитати Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинули 6 українських пілотів

Президент провів засідання РНБО

Зеленський розповів, що провів сьогодні засідання РНБО. Розглядали лише одне питання – ВЛК.

Зараз триває перевірка військово-лікарських комісій по всій країні. Скоро правоохоронці її завершать. І вже є кілька висновків. Потрібно перевірити значний масив рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені після 24 лютого,

– зауважив президент

Він додав, що сьогодні на РНБО представили відповідну статистику. Є приклади областей, де після лютого минулого року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК.

"Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази", – зазначив український лідер.

За його словами, це представлено в закритому режимі. Мовиться про різні регіони країни, різні ТЦК, різних посадовців та хабарі від 3 до 15 тисяч доларів.

"Будуть відповідати", – підкреслив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: відео

Цікаво Кинули на війну місяць тому: на Куп'янському напрямку на штурм йдуть свіжомобілізовані росіяни

Глава держави хоче розібратися з поняттям обмеженої придатності

Зеленський зазначив, що окремо проаналізують і перелік тих, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК. Насамперед завдяки рішенням тих, кого спіймали на хабарях.

Ідеться щонайменше про тисячі осіб. Вирішимо й те, із чим звертаються майже всі командири на місцях, – поняття так званої обмеженої придатності. Дуже довго це поняття давало змогу маніпулювати в питаннях комплектації підрозділів. Зокрема, бойових бригад,

– заявив президент.

Він додав, що все, що стосується придатності чи непридатності до військової служби, повинно бути максимально чітким. Щоб і людина розуміла, як вона може допомогти обороні, і щоб у підрозділах була ясність, ким їх будуть комплектувати.

"І дуже важлива річ – цифровізація роботи ВЛК. Жодних черг. Жодних блукань заради того, щоб знайти чи підписати потрібний папірець. Це все можна забезпечити на електронному рівні та присутністю потрібного військового саме там, де проходить ВЛК, якщо це в цивільному медичному закладі", – зауважив український лідер.

За його словами, урядовці завершать цю роботу щодо цифровізації. Також потрібна повна доступність в усіх областях цивільної медичної системи для проходження ВЛК.

"Деякі регіони, наприклад Волинь, на сто відсотків забезпечили це. А інший приклад – у Києві майже нічого не зроблено, щоб люди могли проходити ВЛК у цивільних закладах медицини. Тому військове командування, медична сфера, всі рівні влади повинні працювати максимально активно, щоб розв'язати це питання", – підкреслив глава держави.

Зауважте Патрульний застрелив чоловіка у Дніпрі: поліція показала відео з бодікамер

Тривають переговори про додаткові системи ППО

Зеленський розповів, що триває активна підготовка до перемовин і зустрічей, які заплановані на вересень. Він вже провів наради з міжнародниками, послами України у відповідних країнах.

"Чітко бачимо, з якими лідерами маємо зустрітися та переговорити, а також які результати маємо принести Україні", – наголосив президент.

Також він провів велику нараду з представниками парламенту, з урядовцями та міжнародниками щодо готовності нашої держави до відкриття переговорів про членство із Євросоюзом.

"Виконання рекомендацій. Необхідні законопроєкти, які вже підготовлені та які потрібно проголосувати в парламенті. 226 голосів за кожне рішення для України у Євросоюзі – це обов'язок", – заявив український лідер.

Окрім цього, сьогодні відбулася нова зустріч із представниками дипломатичних установ щодо реалізації Формули миру. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак її провів.

І сьогодні було ще плюс 11 дипломатів – загалом вже понад 70 дипломатичних представництв залучені. Це дуже хороша динаміка. І може бути ще більше держав-учасниць. Світова більшість буде з нами,

– вважає глава держави.

За його словами, формула миру задумана так, щоб кожна країна та кожен лідер могли проявити свої можливості заради спільного результату, заради справедливого та стійкого миру.

"І наша ППО. Я дякую кожному воїну, які щодня й щоночі захищають українське небо. Дуже активно працюємо над тим, щоб забезпечити для України нові системи протиповітряної оборони", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що зараз не час говорити публічно про деталі, але з різними партнерами нашої держави тривають переговори про додаткові системи ППО.

"Крок за кроком наближаємо цей успіх для України. Слава всім, хто б'ється й працює заради України! Я дякую всім у світі, хто допомагає! Слава Україні!" – підсумував глава держави.