"Світ об'єднується заради України": Зеленський звернувся до українців

Україна отримала рішення, якого очікувала: про пакет американської підтримки. Цю допомогу відчують і воїни на передовій, і наші міста і села, які потерпають від російського терору.

Про це Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні в суботу, 20 квітня. Президент висловив сподівання, що розгляд пакета в Сенаті США й направлення Байдену будуть достатньо швидкі.

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Сьогодні відбулось голосування Палати представників Сполучених Штатів.

Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинне вигравати,

– сказав голова держави.

Зеленський додав, що Україна цінує кожен прояв підтримки нашої держави та незалежності, наших людей і життя, яке Росія хоче закопати в руїнах. За словами президента, Америка від перших днів війни проявляла своє лідерство, яке є життєво важливим для того, щоб у світі зберігся міжнародний порядок.

Росія продовжує обстрілювати Україну

Зеленський наголосив, що сьогоднішній день від самого ранку різні регіони України провели в умовах повітряних тривог та російських ударів.

Від сходу до півдня. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Дніпровщина, Херсон, область, Одеська область, Миколаївщина, Запоріжжя, Донеччина. Ракети, удари дронами, артилерія. Багато руйнувань, багато всього: будинки, портова інфраструктура, обʼєкти енергетики. Є постраждалі. На жаль, є загиблі,

– сказав президент.

Глава держави висловив співчуття рідним та близьким загиблих. Президент подякував працівникам ДСНС, медичним працівникам та поліцейським, які працюють на місцях влучання, дістають людей з-під завалів, зупиняють пожежі.

Палата представників проголосувала за допомогу Україні