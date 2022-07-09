Зеленський звільнив Андрія Мельника та ще низку українських послів

Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Німеччині. Окрім того, президент ухвалив ще низку кадрових рішень.

Укази президента оприлюднили 9 липня на сайті Офісу Президента. Інформації про причину звільнення наразі немає.

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Звільнити Андрія Мельника з посади надзвичайного і повноважного посла України у Федеративній Республіці Німеччина,

– мовиться у повідомленні.

Також Зеленський звільнив:

Любов Непоп – з посади надзвичайної та повноважної пані посла України в Угорщині;

Євгена Перебийноса – з посади надзвичайного і повноважного посла України у Чехії.

В'ячеслава Яцюка – з посади надзвичайного і повноважного посла України у Норвегії;

Ігоря Поліху – з посади надзвичайного і повноважного посла України в Індії, у Республіці Мальдіви, у Непалі, на Шрі-Ланці, у Бангладеші за сумісництвом.

Відомі заяви Мельника

Коментуючи дії Олафа Шольца навесні 2022 року, Мельник заявив, що канцлер Німеччини "грає в ображену ліверну ковбасу". Це – ідіома, яка означає "вдавати безневинно ображеного". Пізніше Мельник заявив, що шкодує про свої слова.

Також Мельник дорікав Німеччині за те, що країна негостинно приймає українців. Вони там почуваються "чужими та небажаними".

Окрім того, Мельник "тролив" та критикував німецький уряд за затягування постачання зброї. Зокрема, опублікував картинку з равликом, до якого прикріплений патрон. Це символізувало те, з якою "швидкістю" Німеччина постачає допомогу.

Президент також звільнив Лагуту

Окрім того, Зеленський 9 липня звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської ОВА. Наразі посаду обійме Дмитро Бутрія. Раніше він був першим заступником Лагути.

На посаді Лагута перебував з жовтня 2021 року. Дані про його можливе звільнення почали з'являтися тиждень тому. Сам Лагута заявив, що начебто не писав заяви про звільнення. Однак згодом заявив, що ухвалив рішення особисто.

"Звісно, за ці 9 місяців мого перебування на посаді очільника області не все вдалося втілити в життя. Але для мене і сформованої мною команди Херсонської ОДА першочерговим залишався розвиток області", – наголосив Лагута.

Зеленський провів нараду щодо відновлення доріг

Пресслужба Офісу Президента також повідомив, що Зеленський 9 липня провів нараду щодо відновлення доріг в умовах війни. Український лідер відзначив те, що будівельні компанії продовжують працювати в Україні навіть після повномасштабного вторгнення росії.

Український лідер подякував за підтримку та допомогу містам. Зеленський наголосив: робота над відбудовою України триває.

"Працюємо над відбудовою нашої країни. З представниками підрядників будівництва автодоріг обговорили особливості відновлення інфраструктурних об’єктів в умовах війни", – заявив президент.

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