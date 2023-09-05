Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади глави Донецької ОВА

Володимир Зеленський 5 вересня видав новий указ стосовно голови Донецької ОВА Павла Кириленка. Так, президент звільнив очільника Донецької області з займаної ним посади.

Раніше Давід Арахамія зазначав, що Кириленко має очолити Антимонопольний комітет України. Причиною цього стало звільнення попередньої голови АМКУ.

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Павло Кириленко більше не голова Донецької ОВА

На сайті президента України 5 вересня з'явився відповідний указ про те, що Павла Кириленка звільняють з посади глави Донецької обласної військової адміністрації.

Звільнити Кириленка Павла Олександровича з посади голови Донецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою,

– мовиться в указі.

Зверніть увагу! Цього ж дня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що вже 6 вересня Павла Кириленка призначать головою Антимонопольного комітету України. Це сталося після того, як попередня очільниця правоохоронної структури Олена Піщанська написала заяву на звільнення.

Зрештою у мережі припускали, що саме Піщанська має очолити Фонд держмайна України після того, як попереднього голову Рустема Умєрова мають призначити міністром оборони. Однак Арахамія зазначив, що це місце поки лишається вакантним.

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