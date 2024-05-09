Зеленський звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я
Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби за станом здоров'я. За ним залишиться право носіння військової форми.
Відповідний указ Зеленського № 309/2024 було оприлюднено на сайті президента України, передає 24 Канал.
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"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу", – ідеться у документі.
Указ про звільнення Залужного / Скриншот з сайту президента
Звільнення Валерія Залужного
Про те, що Залужний взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для служби в армії раніше писало видання Дзеркало тижня. Повідомлялось також, що у лютому Залужний написав рапорт про звільнення з військової служби.
8 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Замість нього на цю посаду був призначений Олександр Сирський
А 7 березня Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, він має почати свою дипломатичну діяльність вже найближчим часом, після вирішення деяких логістичних складових.