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      Зеленський інкогніто відвідав Бабин Яр: фото

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      Володимир Зеленський у Бабиному Яру
      Володимир Зеленський у Бабиному Яру / Українська правда

      Президент України Володимир Зеленський побував 29 вересня у Бабиному Яру у 78-мі роковини трагедії, проте не афішував цього. У свою чергу рабин Яків Блайх висловив обурення тим, що президент не брав участь в офіційних заходах.

      Про відвідування Зеленським Бабиного Яру повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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      "Вперше в історії незалежної України Президент України не прийшов до Бабиного Яру 29 числа. Він єврей, йому не треба. Президент з прем'єр-міністром ходили щороку сюди, вони знали, що є такий Бабин Яр, треба поважати те, що було. А сьогодні президент, слава богу, прислав кошик квітів. А наступний президент вже, напевно, повністю забуде про те, що був Бабин Яр",– процитувало видання Блайха.

      Водночас головний рабин України Моше Реувен Асман назвав некоректними висловлювання колишнього головного рабина Блайха на адресу Зеленського.

      Президент не зобов'язаний звітувати, коли і з яких причин він може або не може відвідати це місце. Президент Володимир Зеленський тільки кілька тижнів тому разом з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху брав участь у державній церемонії в Бабиному Яру,
      – написав головний рабин України у своєму фейсбуці.

      Дивіться, як кияни вшанували пам'ять невинно розстріляних у Бабиному Яру

      Що відомо про трагедію в Бабиному Яру? Один з найжорстокіших злочинів гітлерівських окупантів під час Другої світової війни. Лише протягом 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру розстріляли 34 тисячі євреїв. Загалом до 1943 року там вбили до 100 тисяч людей. Серед невинно вбитих – євреї, роми, караїми, українська інтелігенція та націоналісти, військовополонені та навіть пацієнти психіатричної лікарні.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Бабин Яр Новини України Новини політики Історія євреї Релігія Новини Києва Голокост Жертви
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