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      Зеленський: кандидат від "Слуги народу" Куницький не може бути депутатом через два паспорти

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      Зеленський заявив, що кандидат від "Слуги народу" Куницький не може бути депутатом через подвійне громадянство
      Зеленський заявив, що кандидат від "Слуги народу" Куницький не може бути депутатом через подвійне громадянство / Фото з відкритих джерел

      Президент Володимир Зеленський заявив, що Олександр Куницький не може стати народним депутатом України, якщо він до цих пір є громадянином двох країн.

      Як повідомляє Depo.Харків, ситуацію з Олександром Куницьким президент прокоментував після наради з питань незаконної вирубки лісів у Харківській області з місцевою владою і правоохоронними органами.

      Як видно на відео, до Володимира Зеленського підійшла журналістка з проханням прокоментувати ситуацію навколо кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

      Президент відповів, що, за його інформацією, Олександр Куницький "здав паспорт". Але журналісти уточнили, що кандидат від "Слуги народу" тільки заявив про намір відмовитися від громадянства Ізраїлю, але юридично він досі має два паспорти на руках.

      Почувши ці відомості, Володимир Зеленський заявив, що Олександр Куницький не може в такому випадку бути народним депутатом Верховної Ради України.

      "Згідно із законом він не може бути депутатом, якщо у нього є подвійне громадянство. Я думаю так. Якщо у нього є другий паспорт, якщо він його не віддав – не може бути депутатом", – сказав глава держави.

      Відзначимо, що Володимира Зеленського неодноразово просила висловити свою позицію з приводу подвійного громадянства Олександра Куницького харківська громадськість. Так, солістка групи KAZKA, харків'янка Олександра Зарецька звернулася до Володимира Зеленського з проханням розібратися з тим, що в Куницького є два громадянства. Аналогічних пояснень від президента вимагала харківська активістка Ірина Багалій.

      Нагадаємо, що раніше Олександра Куницького зняли з виборів через порушення вимог виборчого закону. У ЦВК встановили, що Куницький виїжджав за межі України на 264 дні, тобто не проживав у країні останні п'ять років. Але Куницький відновився через суд, вказавши, що весь час знаходився в країні за ізраїльським паспортом.

      Також на зустрічі з виборцями в Харкові Олександр Куницький відкрито підтвердив своє громадянство Ізраїлю. Кандидат тільки пообіцяв від нього відмовитися, хоч раніше і зовсім спростовував факт наявності паспорта іноземної держави.

      blog_ava
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      17 липня
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Слуга народу
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