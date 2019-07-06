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      Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА: що про нього відомо

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      Ігор Бондаренко
      Ігор Бондаренко / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

      Відповідний указ №492/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

      Важливо: Нові керівники ОДА: що про них відомо

      Володимир Зеленський представив очільника ОДА Бондаренка в Ужгороді.

      Ви не хвилюйтеся, ми вас будемо підтримувати обов'язково. Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" цю контрабанду,
      – сказав Зеленський.

      Що відомо про Ігоря Бондаренка?

      Він народився у 1964 році в Євпаторії. Бізнесмен з Мукачева, власник кондитерських. За даними ЗМІ – раніше був військовим.

      Має непогані статки: земельна ділянка у Лісарні на Мукачівщині, три квартири в Мукачеві (103, 139 і 92 кв.м. відповідно), а також нежитлове приміщення на 15,7 кв.м. у тому ж місті. Також земельною ділянкою, нежитловим приміщенням і ще однією квартирою в Мукачеві володіє його дружина Ірина.

      Кабінет міністрів на засіданні 26 червня проголосував за подання президенту Володимиру Зеленському 8 кандидатур на посади голів Обласних державних адміністрацій – детальніше читайте за посиланням.

      Портал Юконтрол пов'язує ім'я Бондаренка Ігоря Самійловича ще з однією мукачівською фірмою, яка займається нерухомістю.

      Читайте також: Зеленський призначив Мальського головою Львівської ОДА: що про нього відомо

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Призначення Зеленського Новини політики Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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