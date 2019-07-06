Зеленський призначив Бондаренка головою Закарпатської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Бондаренка головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №492/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента.

Важливо: Нові керівники ОДА: що про них відомо

Володимир Зеленський представив очільника ОДА Бондаренка в Ужгороді.

Ви не хвилюйтеся, ми вас будемо підтримувати обов'язково. Хвилюватися, я думаю, зараз будуть люди, які займаються контрабандою і "кришують" цю контрабанду,

– сказав Зеленський.

Що відомо про Ігоря Бондаренка?

Він народився у 1964 році в Євпаторії. Бізнесмен з Мукачева, власник кондитерських. За даними ЗМІ – раніше був військовим.

Має непогані статки: земельна ділянка у Лісарні на Мукачівщині, три квартири в Мукачеві (103, 139 і 92 кв.м. відповідно), а також нежитлове приміщення на 15,7 кв.м. у тому ж місті. Також земельною ділянкою, нежитловим приміщенням і ще однією квартирою в Мукачеві володіє його дружина Ірина.

Кабінет міністрів на засіданні 26 червня проголосував за подання президенту Володимиру Зеленському 8 кандидатур на посади голів Обласних державних адміністрацій – детальніше читайте за посиланням.

Портал Юконтрол пов'язує ім'я Бондаренка Ігоря Самійловича ще з однією мукачівською фірмою, яка займається нерухомістю.

Читайте також: Зеленський призначив Мальського головою Львівської ОДА: що про нього відомо