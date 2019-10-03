Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі

В Офісі Президента України розглядають два сценарії проведення виборів на окупованому Донбасі. Перший варіант – провести вибори разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий – позачергові вибори в ОРДЛО навесні-влітку.

Таку інформацію підтвердили одразу кілька джерел "Українській правді" на Банковій.

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Україна не дуже хоче відривати вибори на Донбасі від решти. У Зеленського кажуть, що росіянам і сепаратистам такий варіант навряд чи підійде, бо після дострокових місцевих навесні все одно будуть строкові восени.

"За пів року української влади політичний ланшафт Донбасу може дуже змінитись", – стверджують сіпврозмовники.

Про чергові вибори

Один варіант передбачає синхронізувати донецькі вибори з загальноукраїнськими, і чекати з ними до останньої неділі жовтня 2020 року. Місцеві вибори в Україні мали б відбутися 25 жовтня 2020 року.

Наразі у Зеленського не знають, чи задовольнить таке рішення усі сторони, і хто та на яких підставах керуватиме цими територіями ще майже рік.

Про дострокові вибори

В оточенні Зеленського розглядають можливість провести синхронні чергові місцеві вибори раніше. Зауважимо, що для цього потрібно внести зміни до Конституції України, де прописано, що чергові вибори проходять в "останню неділю жовтня".

Це надскладне питання розділило монолітну команду президента Зеленського,

– кажуть сіпврозмовники.

Зокрема, голова ОПУ Андрій Богдан до зміни Конституції і виборів навесні ставиться скептично.

Натомість його перший заступник Сергій Трофімов, який відповідає за регіональну політику в ОПУ, спільно з міністерством розвитку громад та територій і профільним комітетом ВР зараз опрацьовують обидва варіанти розвитку подій.

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У Зеленського наголошують, що зміни до Конституції стануть потрібними лише в тому випадку, якщо зустріч в "нормандському форматі" відбудеться і буде успішною. До речі, у команді президента очікують, що саміт лідерів "нормандської четвірки" таки відбудеться у жовтні. Спершу зустріч для врегулювання війни на Донбасі була запланована на 16 вересня, але у Кремлі вирішили її перенести.

Що відомо про можливі вибори на Донбасі?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж і домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. Попередньо, це має статися 7 жовтня.



Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.



Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.