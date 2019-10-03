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      Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі

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      Для проведення виборів на Донбасі у президента є два варіанти
      Для проведення виборів на Донбасі у президента є два варіанти / Getty Images

      В Офісі Президента України розглядають два сценарії проведення виборів на окупованому Донбасі. Перший варіант – провести вибори разом з черговими місцевими виборами по всій території України у жовтні 2020 року. Другий – позачергові вибори в ОРДЛО навесні-влітку.

      Таку інформацію підтвердили одразу кілька джерел "Українській правді" на Банковій.

      Важливо: Закон "Про особливий статус Донбасу": що і коли зміниться на окупованих територіях

      Україна не дуже хоче відривати вибори на Донбасі від решти. У Зеленського кажуть, що росіянам і сепаратистам такий варіант навряд чи підійде, бо після дострокових місцевих навесні все одно будуть строкові восени.

      "За пів року української влади політичний ланшафт Донбасу може дуже змінитись", – стверджують сіпврозмовники.

      Про чергові вибори

      Один варіант передбачає синхронізувати донецькі вибори з загальноукраїнськими, і чекати з ними до останньої неділі жовтня 2020 року. Місцеві вибори в Україні мали б відбутися 25 жовтня 2020 року.

      Наразі у Зеленського не знають, чи задовольнить таке рішення усі сторони, і хто та на яких підставах керуватиме цими територіями ще майже рік.

      Про дострокові вибори

      В оточенні Зеленського розглядають можливість провести синхронні чергові місцеві вибори раніше. Зауважимо, що для цього потрібно внести зміни до Конституції України, де прописано, що чергові вибори проходять в "останню неділю жовтня".

      Це надскладне питання розділило монолітну команду президента Зеленського,
      – кажуть сіпврозмовники.

      Зокрема, голова ОПУ Андрій Богдан до зміни Конституції і виборів навесні ставиться скептично.

      Натомість його перший заступник Сергій Трофімов, який відповідає за регіональну політику в ОПУ, спільно з міністерством розвитку громад та територій і профільним комітетом ВР зараз опрацьовують обидва варіанти розвитку подій.

      Цікаво: У "Слузі народу" назвали варіант, якщо РФ не виведе свої війська до виборів на Донбасі

      У Зеленського наголошують, що зміни до Конституції стануть потрібними лише в тому випадку, якщо зустріч в "нормандському форматі" відбудеться і буде успішною. До речі, у команді президента очікують, що саміт лідерів "нормандської четвірки" таки відбудеться у жовтні. Спершу зустріч для врегулювання війни на Донбасі була запланована на 16 вересня, але у Кремлі вирішили її перенести.

      Що відомо про можливі вибори на Донбасі?1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж і домовились про розведення сил у Петрівському та Золотому. Попередньо, це має статися 7 жовтня.

      Відповідно до формули починає діяти тимчасовий закон про особливий статус Донбасу, коли в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами демократичних виборів.

      Президент заявив, що є умова: щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Місцеві вибори 2020 Новини Донецька Новини Луганська Формула Штайнмаєра Офіс Президента Нормандський формат
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